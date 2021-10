Constantin Bănacu, primar PSD: „Nu-mi explic de ce am renunțat la ideea Rafila – premier!”

Edilul Bărbăteștiului crede că partidul său nu trebuia să meargă la Cotroceni cu gândul de a renunța la reputatul medic în fruntea Guvernului

Susținerea unui guvern minoritar până la primăvară a fost scopul unui sondaj intern al social-democraților. Vasta majoritate a „Armatei roșii” din Vâlcea este împotriva ideii, mai ales, la doar o lună după ce fondul de rezervă al premierului Cîțu a fost împărțit într-un mod discreționar, consideră aceștia.

Din rândurile pesediștilor, o voce stridentă se aude dinspre Bărbătești de-acolo de unde Constantin Bănacu, edilul localității, nu are alergie la adevăr:

„Eu, unul, nu-mi explic de ce noi, ca partidul câștigător al ultimelor alegeri, am abandonat o idee și un om extraordinar, așa cum este domnul doctor Alexandru Rafila pentru postul de premier! Dacă-mi poate explica și mie cineva de unde ne permitem noi luxul ca-n catastrofă sanitară de proporții nemaivăzute să ne lăudăm luni întregi că avem cel mai potrivit om să ne scoată din criză, și chiar îl avem, iar acum… Când vrem să intrăm la guvernare cu Rafila premier și dărâmăm Guvernul după ce Cîțu toacă toți banii din fondul de rezervă pentru a ieși președinte PNL, când susținem un guvern minoritar până la primăvară…”.

Cum i-a aiurit Ciolacu oamenii în ultima lună

Declarațiile și mișcările primului pesedist al țării par să-i dea dreptate primarului din Bărbătești atunci când se declară nedumerit. O micro-selecție a ieșirilor publice ale lui Marcel Ciolacu numai în această lună octombrie denotă mai multe eschive decât lovituri:

„Există o singură soluție: alegerile anticipate. Am fost odată responsabili total când am învestit guvernul Orban. Nu mai este conjunctura respectivă” – 7.10.2021.

„Dacă avem o majoritate, revenim la guvernare” – 10.10.2021.

„Din punctul nostru de vedere, al PSD, se va crea o majoritate pentru alegeri anticipate” – 11.10.2021.

„Fac un apel către toţi şefii de partide prezenţi în această sală: vă cer să ne întâlnim imediat şi să găsim împreună o soluţie pentru a scoate România din criză. Gata cu politica! Nu se mai poate aşa. Trebuie să facem altceva, trebuie ca politicienii să facă un pas în spate şi să aducem specialişti şi experţi în sănătate care să vină urgent cu un proiect prin care să reducem numărul de morţi. Avem medici foarte buni şi aici, în Parlament. Spectacolul sinistru trebuie să înceteze. Vă cer să fiţi în al 12-lea ceas bărbaţi de stat. Vă cer să fiţi alături de români în acest război cu moartea. Vă cer să nu mai rămâneţi o pată urâtă şi neagră în istoria acestei ţări” – 20.10.2021.

„PSD nu a avut negocieri de a intra la guvernare sau de a nu intra la guvernare. Singura discuție a fost telefonică cu prim-ministrul desemnat, căruia i-am trimis cele 10 priorități ale PSD, eventual să le prindă în programul de guvernare și rămânând ca domnia sa să ne transmită programul de guvernare pentru o perioadă cât mai scurtă. Nu avem în acest moment o discuție ca PSD să intre la guvernare” – 25.10.2021.

„Absolut toate variantele sunt pe masă!” – 26.10. 2021.