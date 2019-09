Comunicat de presă din partea deputatului Cristian Buican Prefectura Vâlcea sabotează parlamentarii vâlceni

Advertisements

În data de 12.09.2019, am primit din partea Instituției Prefectului Județului Vâlcea o invitație prin care mi s-a adus la cunoștință faptul că sunt invitat în data de 16 septembrie, ora 11.00, la o întâlnire organizată la Prefectură între parlamentarii de Vâlcea și sindicaliștii ce reprezintă vâlcenii angajați la companiile de pe platforma chimică, în contextul dezastrului economic generat de reprezentanții PSD ce conduc, de foarte mulți ani, destinele județului și ale țării. Având în vedere această invitație, doresc să fac următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

1. Îmi exprim regretul că o problemă atât de delicată și de gravă precum situația de pe platforma chimică este tratată cu dispreț și nepăsare de către conducerea Prefecturii Vâlcea. Din informațiile publice din ultimele zile, am aflat că Instituția Prefectului Județului Vâlcea știa de gravele probleme de pe platforma chimică încă de la începutul anului 2019 și până astăzi nu a făcut niciun demers real pentru rezolvarea acestei probleme economice ce poate pune pe butuci județul Vâlcea și nici nu a făcut publice aceste informații.

2. Sunt dezamăgit de faptul că Prefectul Județului Vâlcea nu știe programul de lucru al Parlamentului României, luni-miercuri fiind zile în care parlamentarii au activități la București, joi-vineri fiind zile destinate activităților din circumscripțiile electorale. Mai mult decât atât, săptămâna 16 – 19 septembrie se anunța una de foc pentru parlamentari, prezența Prim-Ministrului României, doamna Viorica Dăncilă fiind anunțată la lucrările Parlamentului. Consider că prezența parlamentarilor vâlceni la lucrările Parlamentului la care urma să participe și Prim-Ministrul României, pentru a-i solicita, în bloc și pe un ton foarte ferm, rezolvarea situației grave de pe platforma chimică ar putea avea un ecou mai puternic decât „nimicul” făcut până acum de Instituția Prefectului Județului Vâlcea și de conducerea CJ Vâlcea.

3. Situația tragică în care se află astăzi economia județului Vâlcea este rezultatul politicii de a ascunde „gunoiul sub preș” pe care o practică reprezentanții PSD, a stilului de management netransparent și lipsit de viziune al actualei conduceri PSD din județul Vâlcea și a totalei nepăsări pe care reprezentanții PSD de la nivel central o manifestă față de problemele reale din această țară.

4. Reiterez disponibilitatea filialei Vâlcea a PNL de a pune la dispoziția decidenților actuali expertiza membrilor PNL. Ne exprimăm dorința de a organiza o serie de întâlniri cu reprezentanții societăților comerciale implicate și cu sindicatele ce reprezintă vâlcenii angajați la companiile afectate pentru găsirea celor mai bune soluții în vederea păstrării locurilor de muncă de pe platforma chimică și susținem orice demers onest și real de rezolvare a celei mai grave probleme economice cu care s-a confruntat județul Vâlcea în ultimii 10 ani.