Comemorarea a treizeci de ani de la Revoluția din 1989 – eveniment cultural la Arhiepiscopia Râmnicului

Arhiepiscopia Râmnicului a început seria manifestărilor dedicate comemorării a treizeci de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 prin lansarea unui nou volum apărăut la Editura Praxis, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului a lansat, sâmbătă, 7 decembrie, un nou volum, editat în contextul comemorării a treizeci de ani de la Revoluția Română din 1989.

Volumul Preoți vâlceni în închisorile comuniste (1945-1964), semnat de istoricul Adrian Nicolae Petcu, reprezintă o carte eveniment care plinește un gol în literatura română de detenție: mărturisirea dreptei credințe în temnițele comuniste de către preoții vâlceni. Această carte, prim volum din colecția „Eparhia Râmnicului în secolul XX”, reprezintă un memorial autentic al mărturisirii Adevărului cu prețul jertfei de sine în fața prigoanei regimului comunist fără a face niciun compromis. Cartea, alcătuită sub forma unui dicționar, reprezintă o colecție de medalioane biografice ale preoților vâlceni martiri din închisorile comuniste, alcătuită de către renumitul cercetător al acestei perioade Dr. Adrian Nicolae Petcu, care, după cum mărturisește Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul înainte al acestui volum, „cu acribia cunoscută, a reușit să aștearnă în pagini memorabile, culegând sine ira et studio, informațiile documentare atât din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cât și din Arhiva Arhiepiscopiei Râmnicului, despre mărturisirea dreptei credințe în temnițele comuniste a preoților vâlceni” (pp. 11-12). Același demers l-a făcut autorul, nu cu mult timp în urmă, și pentru alte eparhii: Preoți hunedoreni-pătimitori în temnițele comuniste, 2016; Clerici şi teologi din Eparhia Aradului în închisorile comuniste (1945-1964), 2017; Preoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului în temniţele comuniste, 2017; Dicţionarul clericilor şi mirenilor mărturisitori ortodocşi români în detenţia comunistă, 2017; Clerici şi mireni mărturisitori din Arhiepiscopia Iaşilor în închisorile comuniste (1945-1964), 2017; Clerici din Eparhia Sucevei și Rădăuților în închisorile comuniste (1945-1964), 2019.

Dr. Adrian Nicolae Petcu, cercetător de elită la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, având o bogată experiență în studierea arhivei fostelor organe de represiune, propune în această lucrarea un demers anamnetic, de păstrare în memoria colectivă a modelelor autentice ale demnității românești, ale mărturisirii dreptei credințe și ale nepactizării cu niciun compromis. După cum accentuează Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul înainte al acestui volum, intitulat „Și noi suntem martori ai acestor cuvinte”, „s-au scris multe pagini despre rezistența anticomunistă la români, s-au publicat o serie de memorii ale unor personalități trecute prin ororile închisorilor de inspirație bolșevică, s-a așternut în Letopisețul recent al neamului românesc atâtea slove înroșite de sângele martirilor, ce au opus rezistență spirituală ideologiei materialismului dialectic, dar, totuși, înțelegem atât de puțin din măreția jertfei celor care au experimentat universul concentraționar comunist! Înțelegem puțin pentru că pentru a înțelege este necesar să ne ridicăm la măsura jertfelniciei la care aceștia s-au ridicat” (p. 10).

Cercetând arhiva fostei Securități și pe cea păstrată în Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, Adrian Nicolae Petcu a reușit, printr-o lucrare atentă și laborioasă, să identifice un număr de 76 de preoți și cântăreți bisericești din județul Vâlcea, care au pătimit în închisorile comuniste. Numărul este cu atât mai impresionant cu cât în celelate eparhii a identificat o medie de 40 de clerici și cântăreți bisericești pătimitori în închisorile regimului totalitar comunist. Volumul se prezintă ca fiind un real instrument de lucru pentru istoricii și teologiii cercetători ai acestei perioade, care nădăjduim să deschidă noi direcții de cercetare și abordare a represiunii Statului comunist asupra Bisericii Ortodoxe Române. Analizând cu obiectivitate această perioadă, așa cum putem vedea din scrierile lui Adrian Nicolae Petcu, este tot mai riscant să afirmi că Biserica Ortodoxă Română a colaborat cu regimul totalitar al acelor vremuri, ci dimpotrivă că aceasta a fost oprimată de acesta, dând nenumărați martiri pentru Hristos, care nu au știut ce înseamnă compromisul în mărturisirea dreptei credințe.

După cum mărturisește autorul în introducere, „Llucrarea reflectă stadiul cercetărilor pe tema preoţilor vâlceni în închisorile comuniste. Este pentru prima dată când o astfel de temă este abordată din perspectivă arhivistică dublă, din arhiva fostei Securităţi şi din arhiva bisericească. Nu se pretinde o lucrare exhaustivă, ci una de etapă menită să scoată la suprafaţă cazurile preoţilor vâlceni care au suferit în timpul persecuţiei comuniste şi au trecut prin universul concentraţionar. În mod evident, în cazul unor preoţi se pot spune mai multe lucruri, să se aprofundeze anumite secvenţe biografice, să se adauge mărturii neştiute sau mai puţin ştiute până acum etc. Însă, prin schiţarea acestor biografii am încercat să aducem în atenţie aspectele mai importante legate de: data/locul naşterii, studii, locurile de slujire, motivele şi datele arestărilor, perioadele de detenţie, sentinţe/decizii de trimitere în închisoare, aspecte mai importante în relaţia cu organele de represiune, data / datele eliberării / eliberărilor, reintegrarea în preoţie, dar şi câteva secvenţe din perioada postdenţie. De pildă, am făcut câteva remarci privind modul de desfăşurare a anchetelor cu acuzaţiile aduse sau despre perioada detenţiei, când unii preoţi aflaţi în stare medicală gravă, pentru a primi un minim tratament, adică ceai cu lămâie sau medicamente, poate din cele mai banale astăzi, sau/şi a fi mutaţi într-un regim de detenţie mai puţin sever (lucrul în fabrica sau grădina penitenciarului) au acceptat să se implice în reeducare. Această atitudine nu presupunea neapărat oabjurare de la credinţă, cât mai ales o criticare a organizaţiei legionare în termeni din cei mai duri, iar aici sunt cazuri şi cazuri, care necesită o analiză aparte şi profundă în documentele Securităţii, în contextul respectiv şi într-o abordare obiectivă” (pp. 201-21).

Colecția „Eparhia Râmnicului în secolul XX” va continua cu alte volume, ce vor prezenta istoria acestei Eparhii în vremurile tulburi ale perioadei în care țara noastră a fost greu încercată.