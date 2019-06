Cine se aștepta la asta? Sporuri mai mari pentru o nouă categorie de bugetari

Potrivit unui proiect inițiat de Ministerul Dezvoltării, angajații din administrația locală vor beneficia de sporuri asemănătoare celor de care beneficiază cei din administrația centrală. Potrivit proiectului la care facem referire, angajații din administrația locală vor beneficia, cum spuneam, asemănător celor care își desfășoară activitatea în administrația centrală, de sporul pentru condiţii de muncă respectiv, de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă.

Procentual vorbind, proiectul inițiat de Ministerul Dezvoltării vine cu următoarele cifre (a se citi sporuri):

• spor de la 6,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a patru factori de risc;

• spor de la 3,1% până la 6% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a trei factori de risc;

• spor de până la 3% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc.

