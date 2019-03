Cine i-a stricat aniversarea de 60 ani a primarului Bănacu: „Moraru nu mai există pentru mine!”

În startul acestei luni, primarii din Frânceşti, Păuşeşti-Otăsău, Pietrari, Stoeneşti, Costeşti şi Bărbăteşti s-au întâlnit cu reprezentanţii unei companii interesate de introducerea reţelei de gaze naturale în localităţile respective.

Constantin Bănacu (foto, în stânga imaginii), inițiatorul și gazda acestei întâlniri, anunța entuziast presa locală: „În dimineaţa zilei de 7 martie, la sediul Primăriei Bărbăteşti, primarii comunelor Frânceşti, Păuşeşti-Otăsău, Pietrari, Stoeneşti, Costeşti şi Bărbăteşti ne-am întâlnit cu un investitor cu care am purtat discuţii pentru introducerea gazelor în localităţile noastre. Urmează ca, în cel mai scurt timp, să definitivăm documentaţia necesară începerii proiectului. Vom vedea, în funcţie de studiile realizate, sub ce formă se va putea introduce reţeaua de gaze, însă important este că toţi primarii suntem interesaţi de introducerea gazelor, fiind un pas pentru dezvoltare. Discuţia a fost una constructivă, realizabilă, firma respectivă având în derulare mai multe lucrări de acest gen în Moldova. Demersurile care vor urma vor cuprinde studii de oportunitate pentru fiecare localitate în parte.”

Optimismul acestuia s-a transformat într-o imensă dezamăgire tocmai cu câteva ore înainte de aniversarea a 60 ani când a aflat că vecinul din Pietrari (foto, în dreapta imaginii) a renunțat la proiect fără să-l avertizeze: „E o veste extrem de amară mai ales acum. Nu știu ce să zic, n-am apreciat și nu voi aprecia niciodată nici trădarea, nici pe trădători. Dimpotrivă! Pentru mine, asta e o trădare! Dacă am pornit la un drum împreună și faci de-astea, de ce altceva mai poate fi vorba?! Faptul că nici n-a avut curaj să mă anunțe și s-a ascuns până l-am găsit eu la telefon să-mi confirme… Aveam o colaborare ADI Costeşti – Bărbăteşti – Pietrari care a adus destule beneficii, am lucrat bine împreună până acum, dar văd că n-a contat! Nu mai poate fi vreodată vorba de încredere între mine și Nicușor Moraru, în aceste condiții. Nu mai există pentru mine! Îmi pare rău față de toți cei care m-au avertizat despre caracterul său dovedit și în trecut. Am greșit că nu i-am ascultat! E o lecție pe care o primesc la pragul celor 60 ani…”.