CEZ urcă din nou pe podiumul Community Index

• aceasta este singura competiție din România dedicată proiectelor care contribuie la dezvoltarea comunităților locale

Campania care i-a racordat pe stakeholderii CEZ la rețeaua de #energiepentrubine în lupta cu pandemia, cele nouă sisteme de panouri fotovoltaice care au adus inovația la liceele din Ucenic Electrician și din afara acestuia, proiectul care promovează unele dintre cele mai valoroase construcții din Oltenia (culele) și platforma care a oferit acces la educație digitalizată copiilor din medii defavorizate au fost premiate cu Gold Recognition în cadrul Community Index.

Acestea au obținut distincții pentru următoarele categorii:

• Emergency Relief COVID-19 – CEZ alimentează rețeaua sa de energie pentru bine;

• Orașe sustenabile – Panouri fotovoltaice la nouă licee care pregătesc #GenerațiaViitorului;

• Artă, Cultură și Tradiții – Cule în Lumină

• Educație: Tehnologie în școli – Promisiunea Verde.

„Anul 2020 ne-a ancorat și mai mult în realitate, fapt dovedit de fiecare inițiativă premiată pentru impactul adus în comunitate. Am pus în operă proiecte tradiționale sau inițiative la început de drum în ritm alert, într-un context diferit, fără să ne pierdem substanța și optimismul. Le mulțumesc celor care și-au pus amprenta de bine în aceste proiecte și îi asigur că și 2021 ne rezervă ținte ambițioase”, a declarat Angelica Barbu, Director Comunicare & Marketing CEZ România.



Proiectele CEZ au vizat și județul Vâlcea

În 2020, Grupul CEZ în România a investit 4.175.898 lei în proiecte de responsabilitate socială dedicate beneficiarilor din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Teleorman, Olt, Constanța, Caraș-Severin, Iași, Timiș. Direcțiile strategice de CSR (sănătate și wellbeing, educație, mediu și dezvoltarea locală) au fost completate de acțiuni constante care au avut rolul de a sprijini comunitatea locală și grupurile vulnerabile să depășească provocările pandemiei.

Community Index pune accent pe bune practici și proiecte strategice care se concentrează pe aspecte precum implicarea părților interesate sau măsurarea impactului pe termen mediu și lung. Scorecard-ul este alcătuit pe baza a trei referințe internaționale considerate ca fiind printre cele mai importante din domeniu: The Business for Societal Impact Framework (a global standard in measuring and managing corporate community investment), International Finance Corporation – Strategic Community Investment Guide și GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards).

Despre Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România este reprezentat prin nouă companii – Distribuţie Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power si CEZ ESCO România. Grupul CEZ este prezent pe piaţa românească încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuţie a energiei electrice Electrica Oltenia SA. După procesul de separare a activităţilor (unbundling) încheiat cu succes în anul 2017, Distribuţie Energie Oltenia (fostă CEZ Distribuţie) asigură alimentarea cu energie electrică a şapte judeţe: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea.

CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României, dar şi furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienţi casnici şi industriali care depăşeste 1,3 milioane de clienţi. Grupul CEZ deţine în România şi cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, în zona Dobrogea, la Fântânele, Cogealac şi Grădina. Parcul Eolian a însemnat o investiţie de 1,1 miliarde euro şi contine 240 de turbine eoliene cu o putere totală instalată de 600 MW. Întreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusă în funcţiune la sfârşitul anului 2012.

Începând cu anul 2018, CEZ ESCO România oferă soluţii de eficienţă energetică în sectorul privat. Compania oferă servicii complete, de la consultanţă la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor energetice complexe (soluţii de încălzire, de răcire şi/ sau alimentare cu energie).

• Direcția Comunicare și Marketing a CEZ România