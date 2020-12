Centrele de relații cu clienții CEZ VÂNZARE se redeschid la început de 2021

Reprezentanții CEZ Vânzare au anunțat că, începând cu data de 4 ianuarie 2021, se vor redeschide centrele de relații cu clienții. Acestea vor avea program normal de funcționare, iar activitățile se vor desfășura cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție sanitară. Rămân operaționale canalele de comunicare online: aplicația My CEZ, Info Linia CEZ, chatul online, înregistrarea sesizărilor, website-urile oficiale www.cezinfo.ro și www.cez.ro. Acestea vor rămâne la dispoziția clienților CEZ Vânzare, alături de redeschiderea Centrelor de Relații cu Clienții din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea, precum și birourile din Timișoara, Iași și Reșița.

Începând cu 4 ianuarie, furnizorul CEZ Vânzare reia relația offline cu publicul, pentru a susține trecerea rapidă și facilă în eligibilitate a tuturor clienților care își doresc să acceseze ofertele CEZ Vânzare din piața concurențială.

Clienții CEZ Vânzare au în continuare la dispoziție și canalele online pentru soluționarea solicitărilor lor:

• portalul şi aplicaţia mobilă MY CEZ;

• Info Linia CEZ, 0251.929, disponibilă pentru solicitarea de informaţii comerciale, zilnic, în intervalul orar 08.00 – 20.00, în timp ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate fi efectuată non stop.

De asemenea, apelând Info Linia CEZ, clienţii pot primi informaţiile de care au nevoie, fără a intra în contact cu un operator uman, prin intermediul soluţiei digitale IVR Dinamic (asistent vocal interactiv) care le oferă acces rapid la informaţii despre situaţia facturilor şi plăţilor sau pentru înregistrarea unui deranjament electric).

• chatul cu un consultant CEZ Vânzare. Chatul online, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00 și sâmbătă și duminică, în intervalul 08.00 – 16.00.

Alte canale de comunicare

• completarea formularului de înregistrare al sesizărilor accesând https://www.cez.ro/ro/sesizari-form;

• prin corespondenţă scrisă la adresa de e-mail cez_crc@cez.ro;

• numărul de fax: 0248.524.834.

Informații pentru clienții CEZ

Pentru clienții care aleg să viziteze centrele de relații cu clienții, CEZ Vânzare reamintește regulile de protecție care trebuie respectate:

• angajaţii centrelor vor purta măşti şi mănuşi de protecţie, în centre fiind instalate în prealabil geamuri de protecţie plexiglass;

• ocuparea ghişeelor va fi organizată astfel: un ghişeu funcţional, unul/ două ghişee libere.

• accesul clienţilor în CRC este permis doar cu mască de protecţie (doar un reprezentant per familie);

* În cazuri specifice, clienţilor li se vor pune la dispoziţie măşti de protecţie de unică folosinţă.

• accesul în incintă se va face doar după ieșirea persoanei care a intrat înainte;

• cozile de așteptare se vor forma în afara incintei centrului, respectând regulile de distanțare socială;

• clienţilor li se va măsura temperatura la intrarea în CRC;

* Clienţilor cu temperatura de 37,3 sau mai mare nu li se va permite accesul în centru.

• clienţii vor fi direcţionaţi de către personalul de pază să-şi curețe tălpile încălţămintei pe covoraşul dezinfectant de la intrarea în centru precum şi să-şi igienizeze mâinile cu soluţii de dezinfectare;

• se recomandă clienţilor folosirea propriilor instrumente de scris pentru semnarea oricăror documente și pregătirea în prealabil a documentelor de identificare necesare (CI), facturi etc.

„Pentru a evita aglomerarea sau timpii de așteptare în afara centrelor de relații cu clienții, îi încurajăm pe clienții noștri să își programeze vizita la unul dintre centrele de relații cu clienții CEZ Vânzare din municipiile reședință de județ accesând link-ul https://www.cezinfo.ro/rezervare-online/. Programul de funcționare al centrelor poate fi consultat la https://www.cez.ro/ro/centrele-regionale-de-contact.html. De asemenea, le reamintim clienților noștri că au la dispoziție sistemele de plăţi online pentru plata facturilor (portalul My CEZ sau mijloacele de plată de tip internet banking, puse la dispoziţie de unităţile bancare). Mai multe detalii despre metodele de plată puteţi regăsi accesând secţiunea Modalităţi de plată, din website-ul www.cez.ro, precum și acccesând link-ul https://bit.ly/3qnuP31. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere!”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții CEZ România.

• Direcţia Comunicare şi Marketing CEZ România