Ce tipuri de gresie sunt potrivite pentru baie? Cum ar trebui sa fie așezate?

Ochiul își dorește și el partea lui, iar baia merită să fie decorată în funcție de gustul personal. Se deschid noi frontiere cu noi materiale și decorațiuni care permit chiar și încăperilor umede să devină locuri primitoare. Care sunt cele mai comune caracteristici și materiale utilizate pentru placarea băilor?

Care sunt caracteristicile pe care trebuie sa le aiba o faianta pentru a fi potrivita pentru baie?

Baia este, impreuna cu bucataria, cel mai umed loc dintr-o casa, iar acest factor ii poate distruge aspectul si functionalitatea. Baia este, de asemenea, unul dintre locurile in care familia impartaseste diverse momente, astfel incat acoperirea trebuie sa garanteze nu numai o aparare impotriva posibilelor atacuri bacteriene, ci si un nivel ridicat de igiena. Prin urmare, alegerea unui produs pentru placarea baii este un act de respect pentru casa si igiena personala. Materialele care urmeaza sa fie utilizate pentru baie nu trebuie sa absoarba apa (sau cel putin trebuie sa garanteze absorbtia in cantitati minime), trebuie sa aiba o compozitie chimica speciala, astfel incat sa nu permita produselor de curatare sa ii afecteze consistenta. In plus, materialele folosite pentru placarea baii trebuie sa fie usor de curatat si foarte rezistente.

Materialul prin excelenta folosit in baie ar fi piatra naturala, dar si placile din ceramica, unele modele faianta baie, gresie sau teracota sunt de asemenea utilizate pe scara larga si garanteaza cu siguranta un cost mult mai mic.

Care sunt principalele tipuri de faianta potrivite pentru baie

Inainte de a cumpara faianta pentru baie, este necesar sa cunoastem diferitele tipuri disponibile pe piata, pentru a nu ramane neajutorati in fata numeroaselor varietati si a nu reusi sa alegem corect. Pentru placile de perete pentru baie, comerciantii cu amanuntul specializati ofera o gama de optiuni care variaza intre urmatoarele tipuri:

Placi monococtie, caracterizate printr-o suprafata smaltuita, formata prin presare intr-un singur proces de ardere, care implica in acelasi timp substratul si smaltul; sunt utilizate in principal pentru pardoselile de interior ale bailor si rareori pentru mediile exterioare, deoarece nu garanteaza o rezistenta ridicata la fluxuri continue si constante de apa;

Placile bicoctate sunt produse prin intermediul unei duble arderi, prima pentru substrat, a doua pentru smalt, si se caracterizeaza printr-o suprafata stralucitoare, dar delicata; din acest motiv, sunt rareori folosite pentru pardoseli, dar sunt utilizate pe scara larga pentru acoperirea peretilor;

Faianta cu corp alb (cunoscuta pentru calitatea sa inalta) si cea cu corp roz sunt doua variante de gresie cu doua focuri;

Placile de majolica sunt un produs tipic si sunt folosite pentru placarea peretilor interiori ai baii, deoarece ofera o buna rezistenta mecanica, cu o porozitate cuprinsa intre 10% si 25%; nu sunt potrivite pentru pardoseli;

Placile din gresie rosie nu sunt glazurate si se caracterizeaza printr-un suport rosu, compact; sunt formate prin presare; acest tip de placi nu este utilizat pe scara larga in prezent;

Placile din gresie portelanata se caracterizeaza printr-un suport de culoare deschisa sau colorata si se obtin prin presare; rezistenta si porozitatea ridicata, precum si caracteristicile tehnice ale acestora au marcat o larga raspandire si utilizarea lor in numeroase domenii; placile din gresie portelanata pot fi smaltuite sau au o suprafata naturala, pot fi colorate in masa sau pot avea un suport necolorat;