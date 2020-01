Ce bani dă Guvernul în 2020 pentru Autostrada Pitești-Sibiu?

• visul cel mare al șoferilor români e trecut în bugetul pe acest an la priorități de infrastructură

Autostrada Sibiu – Pitești va primi 212.497.000 lei pentru construcția secțiunilor 1,4 și 5. Deocamdată, există contract semnat doar pentru construcția secțiunii 1, iar firma câștigătoare nu a primit nici până în prezent autorizație de construire, deși aproape că a finalizat toate lucrările pregătitoare, printre care drumul tehnologic. Celelalte două secțiuni sunt în licitație și anul viitor abia vor începe lucrările de proiectare, dacă vor fi semnate contractele.

Lista marilor proiecte de infrastructură considerate prioritare de către Guvern mai cuprinde Autostrada de Centură Sud București: 573.949.000 lei, Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea: 205.924.000 lei, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni: 318.543.000 lei, Autostrada Lugoj – Deva: 163.179.000 lei, Drumul expres Craiova – Pitești: 96.104.000 lei, Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila: 97.876.000 lei.

11,8 miliarde de lei este alocarea bugetară pentru Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor în 2020. „Avem 12,1 miliarde de lei bani alocaţi, cu 70% mai mult faţă de 2018, spre exemplu, prin legea bugetului. Pe fonduri europene, am avut anul trecut 5,9 miliarde de lei alocaţi, am executat 4,2 miliarde, iar în acest an avem 6,4 miliarde, adică 1,3 miliarde de euro. Dacă ar fi să finalizăm cei 134 de kilometri care sunt în diferite stadii de execuţie, ne vor rămâne bani. Deci este falsă ideea că nu avem bani sau nu sunt alocări suficiente”, a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor.