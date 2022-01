CCI Vâlcea vs. Camera de Comerț și Industrie a României în SCANDALUL „PLAGIAT CIUCĂ”

După ani cu dezacorduri și tensiuni, sprijinul CCIR pentru premier a declanșat reacția imediată a președintelui Cismaru

Scandalul presupusului plagiat al doctoratului premierului Ciucă reaprinde conflictul mocnit între Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Camera de Comerț și Industrie a României după ce Mihai Daraban (foto, jos), șeful CCIR, a emis un comunicat cu următorul conținut:



„Je suis Ciucă!

Față de acuzațiile de plagiat aduse primului-ministru Nicolae Ciucă, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări:

Constatăm, nu cu surprindere, că în această perioadă de profunde încercări, când coerența și stabilitatea ar trebui să fie cuvintele de ordine, sădirea discordiei, scandalul și stigmatizarea sunt profesiuni de credință pentru unii. Chiar dacă nu facem politică, considerăm, și știm că și mediul de afaceri și antreprenorii pe care îi reprezentăm simt la fel, că, la timpurile grele pe care le traversăm, România are nevoie de stabilitate politică și guvernanță, dacă vrem să avem parte de redresare și reconstrucție economică. Dacă vrem stabilitate și predictibilitate, atunci să-l judecăm pe premierul Ciucă pe baza acțiunilor și rezultatelor din postura de șef al Guvernului și nu pentru ce a făcut sau nu acum 19 ani.

Știm și o spunem răspicat că românii s-au săturat de dezvăluiri și detractori, și că tot ce aceștia așteaptă este o guvernare care să-și facă treaba și să fie lăsată să și-o facă. Ne-am săturat de atacuri și scandaluri sterile, de instabilitate și destabilizatori. Cu ce și cui ajută un nou scandal (de plagiat) acum când presiunile zilei de azi ne fac să nu știm ce va fi mâine – vrem cu toții ca Statul să facă și să dreagă, însă, în continuu, îi tragem frâna de mână. Am stat destul pe loc, blocați în propria neputință și ipocrizie, vrem să mergem înainte. Cu scandaluri nu mergem.

Camera de Comerț și Industrie a României merge înainte cu Nicolae Ciucă, primul-ministru al Guvernului României!”.

Reacția CCI Vâlcea

La numai câteva ore după ce textul a aterizat pe Internet și în mai toate redacțiile, prima atitudine fermă de respingere a fost din partea CCI Vâlcea și a președintelui Valentin Cismaru:

„Camera de Comerţ Vâlcea se delimitează de poziţia exprimată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, prin conducătorul ei vremelnic Mihai Daraban, în articolul «Je suis Ciucă!» publicat pe site-ul instituţiei. Prin conţinutul acestei luări de poziţie, nediscutată cu membrii CCIR, preşedintele Camerei Naţionale demonstrează că este un apropiat al Cotrocenilor şi îşi exprimă pe faţă un interes nelegitim, anume acapararea celor 40 de hectare de teren ale Romexpo, pe care să le atribuie apoi discreţionar unor firme agreate de partidele care îl susţin la conducerea Camerei Naţionale.

Argumentele din poziţia jenantă a CCIR, cum că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate ca să poată funcţiona şi să producă bunăstare, sunt corecte, însă stabilitatea nu poate fi condiţionată de închiderea ochilor faţă de eventuale hoţii, aşa cum ni se cerea în anii 90, să lăsăm politicienii să fure, că ţara are nevoie de linişte. Mediul de afaceri are cu adevărat nevoie de stabilitate, dar şi de specialişti în economie şi nu numai, oameni bine pregătiţi pe care România îi are, însă sunt ţinuţi la distanţă de comportamente precum cel afişat în poziţia CCIR, de girare a imposturii şi nonvalorilor, pentru interese de gaşcă, în niciun caz pentru propăşirea naţională. CCI Vâlcea apreciază că rolul Camerelor de Comerț trebuie să rămână, așa cum le prevede statutul de funcționare, structuri care să lucreze în beneficiul mediului de afaceri, să-i promoveze interesele și să se țină departe de jocurile politice”.

După această replică, Valentin Cismaru a adus și câteva completări:

„CCIR este o asociere de mai multe camere care reprezintă mediul de faceri și nu implică nici o formă de subordonare! Cuvintele președintelui Daraban nu sunt cele așteptate să vină în sprijinul oamenilor de afaceri care se luptă mai greu ca niciodată în această perioadă tulbure cu problemele de inflație, energie și altele. Eu am considerat și consider că nu aceasta este poziția și retorica potrivite actualei realități! În plus, cu cine s-a consultat înainte de a emite acest comunicat jenant și care va păta mult timp imaginea CCIR? Cu cine? Cu noi, în nici un caz! Faptul că nu s-a mai sesizat nici un alt coleg sau altă cameră ține de o situație care durează de mai mulți ani în sistemul cameral unde avem un mecanism de vot și conducere care nu este în totalitate legal, un grup de conducere care-și poate orienta oricând interesele într-o direcție și să se plătească niște servici în acest sens. Eu am fost întotdeauna omul care a spus ce-a avut de spus când a simțit că trebuie spus adevărul, nu mai târziu sau în alt context! Poate de-asta am și rămas singurul care a replicat acum dar rămân la convingerea mea fermă că odată se va ține cont și de astfel de poziții…”.