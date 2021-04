CARTEL ALFA CERE DEMISIA GUVERNULUI CÎȚU. Sindicaliștii vâlceni protestează la Palatul Victoria

În frunte cu președintele Ionel Vâncea, o duzină de membri de sindicat iau parte la protestul de săptămâna viitoare

Cea mai mare confederație sindicală a țării își cheamă, din nou, „soldații” pe câmpul de luptă socială. Miercurea viitoare, este programată următoarea „bătălie”, în Piața Victoriei:

„În toată lumea este criză. Însă pentru toate guvernele responsabile, prioritatea este salvarea locurilor de muncă și susținerea veniturilor populației. În această perioadă, susținerea consumului și protejarea populației vulnerabile este principala cale de a împiedica un colaps major din care cu greu s-ar mai putea reveni. Bugetul României alocă anul acesta 62 de miliarde pentru așa-zise investiții, nespecificate însă, dar care știm că se duc pe săli de sport, borduri, studii de fezabilitate etc. – direcționând astfel resurse publice vitale către privilegiații din grupările apropiate politic de actuala putere. Mare parte din acest capitol bugetar a fost alocat prin tăierea din bugetul critic al sănătății și nealocarea sumelor necesare pentru creșterea pensiilor și a altor cheltuieli cu destinație socială. Cerem de urgență orientarea acestor fonduri către firme și populație. Altfel, vom ajunge în situația în care experimentul economic a reușit, dar pacientul este decedat.

Programele de susținere economică ale Guvernului Cîțu sunt cvasi-inexistente și nu fac îndeajuns pentru oameni, iar bandajul numit șomaj tehnic este doar o soluție pe termen scurt care nu schimbă situația dezastruoasă a șomajului în România. Am arătat anterior că ajutorul de șomaj din România oferă cel mai mic nivel de protecție din Uniunea Europeană, iar Indicatorul Social de Referință, rămas din 2008 la valoarea de 500 lei, trebuie crescut.

Cetățenii și micile afaceri au nevoie de măsuri mult mai substanțiale care să asigure supraviețuirea acestora în această perioadă. Dacă restricțiile adoptate de guvern nu sunt însoțite de un sprijin real, pentru cetățeni și firme, iar filosofia guvernului continuă după principiul “fiecare se descurcă”, nu trebuie să ne mire reacțiile din ce în ce mai ample de contestare a acestora. Este responsabilitatea guvernului să gestioneze situația cu măsuri adecvate situației, nu cu rugăminți patetice („aveți răbdare” și “aveți încredere”). Dacă Guvernul, în componența actuală, nu este în măsură să facă acest lucru, și își demonstrează incapacitatea în fiecare zi, atunci să plece!

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA continuă acțiunile de protest!

Avem aceleași revendicări cu care am început acțiunile de protest în ianuarie – un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justă și aplicarea corectă a legislației – motivațiile acțiunii fiind detaliate în scrisoarea transmisă către partidele de guvernare. Refuzul dialogului social și lipsa de disponibilitate pentru a găsi soluții pentru problemele lucrătorilor, duc la agravarea acestora.”

Miercuri, 14 aprilie 2021, ora 11.00, CNS Cartel ALFA va fi din nou în Piața Victoriei, cerând demisia Guvernului Cîțu, protest la care sunt așteptați să participe și aproximativ 10-12 membri vâlceni în frunte cu președintele Ionel Vâncea.

Sursă foto: Arhivă