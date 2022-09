CAMPIONAT SPORTIV PENTRU ELEVI, anunțat de președintele Constantin Rădulescu din prima zi de școală

Prezent la festivitățile prilejuite de deschiderea anului școlar, la mai multe unități educaționale din Râmnicu Vâlcea, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, le-a vorbit elevilor, după aspectele legate de importanța procesului educațional în viața lor, despre posibilitatea de a practica și sport. Elevii din Râmnicu Vâlcea (dar și, probabil, din toate localitățile județului) vor avea posibilitatea de a participa, în mod gratuit, la un campionat ce va fi organizat în coordonarea recentei structuri sportive înființate de către Consiliul Județean, anume Clubul Sportiv Vâlcea-1924. Elevii și tinerii în general vor putea practica mai multe sporturi în cadrul acestei structuri; însă, în prima zi de școală, președintele Rădulescu le-a vorbit celor mici despre campionatul ce se va desfășura la un sport care prinde tot mai mare popularitate și în România: baschetul format din echipe de câte trei jucători.

Vâlcea va găzdui o nouă conferință de Cyber Intelligence

„Am participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Școala Gimnazială «Anton Pann» din Râmnicu Vâlcea, unde, în urmă cu mulți ani (1984), pășeam și eu cu aceleași emoții. M-am bucurat să îi văd pe cei mici pregătiți și entuziasmați să înceapă școala, să-și revadă colegii și dascălii și să vadă ce surprize le mai rezervă acest an școlar. Am dat curs și invitației Colegiul Național de Informatică «Matei Basarab» din Râmnicu Vâlcea de a le fi alături la început de an școlar și, cu acest prilej, le-am transmis gândurile mele bune”, a declarat Constantin Rădulescu.

„Le-am spus elevilor că îi așteptăm la Clubul Sportiv Vâlcea-1924, înființat recent de Consiliul Județean Vâlcea, unde pot să practice baschet, fotbal și alte sporturi. I-am anunțat că intenționăm să organizăm, în luna noiembrie a acestui an, și o nouă conferință de Cyber Intelligence. Le doresc tuturor mult succes în noul an şcolar, care sper să fie cu rezultate pe măsura așteptărilor!”, a mai precizat președintele Consiliului Județean Vâlcea.