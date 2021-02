Camera de Comerț și Industrie Vâlcea aniversează 95 de ani de la înființare!

În acest final de săptămână, se vor împlini 95 de ani de când Regele Ferdinand I semna Decretul de înființare a Camerei de Comerț și Industrie a Râmnicului:

„Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, La toţi cei de faţă şi viitori, sănătate:

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului sub No. 10139 din 13 Fevruarie 1926,

Având în vedere art. 2 din legea pentru reorganizarea Camerelor de comerţ şi de industrie,

Având în vedere jurnalul consiliului de miniştri No. 250 încheiat în şedinţa dela 12 Fevruarie 1926,

Am decretat şi decretăm:

Art. I. Se înfiinţează Camera de comerţ şi industrie a circumscripţiei Râmnic, cu sediul în oraşul Râmnicu-Vâlcea.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului decret.

Dat în Bucureşti, la 13 Fevruarie 1926.

FERDINAND

Ministrul industriei şi comerţului,

Tancred Constantinescu.”

Într-un mesaj special pentru această aniversare, Valentin Cismaru (foto), președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, afirmă:

„Suntem la sfârșitul unuia dintre șirurile de ani începuți la 13 februarie 1926. Ce se întâmpla atunci? O tentă de dezvoltare economico-socială „și” a acestor meleaguri îl făcea pe Regele țării să recunoască acest lucru încercând să impulsioneze acea stare prin punerea laolaltă a antreprenorilor locali într-o organizație a lor, de vâlceni, care să valorifice pozitiv acea posibilă creștere a mediului de afaceri din zonă.

Datorită acestui act, Camera de Comerț a Râmnicului se extrage din cea a Olteniei!

Din păcate, organizația nu își mărește suficient influența, Vâlcea neavând nici atunci un aparat politic atașat valorilor locale pe care să le promoveze în țară sau în lume și după câțiva ani guvernarea aruncă organizația vâlceană din nou în afara județului, de data aceasta, la Sibiu, unde ajunge o filială a Camerei sibiene.

Documentele ne arată însă foarte clar că întâmplarea este cauzată din nou de indiferența și nepriceperea clasei politice nu de oamenii de afaceri vâlceni, care își dezvoltă afacerile ca și acum, adică fără acel sprijin care le-ar fi putut aduce o mult mai mare influență și posibilități majore de creștere. Poate că în acea perioadă mediul de afaceri a avut însă cel mai substanțial ajutor prin instituția Registrului Comerțului gestionat magistral de Camera de Comerț.

Se întâmplă apoi sincope decisive și în conducerea țării: punerea regalității în dificultate, partide interesate de ele însele și nu de dezvoltare, dictatura legionară, apoi războiul, totul culminând cu impunerea plăgii roșii a comunismului, care distruge definitiv economia de piață liberă.

Vin anii ’50. Documentele din Registrul Comerțului devin «probe» pentru trimiterea în pușcăriile comuniste a patronilor cu afaceri deja naționalizate în 1948. Coșmarul durează nepermis de mult într-un regim dictatorial care ne-a lăsat în afara lumii libere pentru generații întregi.

A venit totuși decembrie 1989…

Societățile comerciale trebuiau înființate! Politicienii n-au mai avut altă cale decât să accepte economia de piață. N-o puteau face însă fără Camere de comerț și fără Registrul comerțului, mai ales că, așa cum este într-o economie de piață, nu-i costa nimic…

Și totul a mers bine: s-a creat economia liberă de piață, Camera de comerț și Registrul firmelor au avut rolul fundamental atât pentru înființare și consultanță cât și cel de promovare într-o piață care trebuie să recunoaștem că ne aștepta.

Afacerile private vâlcene au crescut, azi sunt branduri solide în țară și în lume.

Economia s-a dezvoltat semnificativ, dar din nou ca și în alte momente din istoria României, politicul n-a ținut pasul. Nici pe departe. S-a transformat într-o permanentă frână! Deși întorși în Europa în urmă cu un deceniu și jumătate, iată că n-am reușit pe deplin deși potențialul există cu prisosință.

De ce suntem acum, la cei mai importanți indicatori economici, ultima sau penultima țară a Europei în pofida resurselor net superioare altora? De ce avem mai mult de patru milioane de români fugiți/ goniți din țară de sărăcie? De ce avem 45% din copii analfabeți funcționali? De ce Vâlcea, invidiată de toate județele Olteniei, a ajuns ultimul din regiune și chiar printre ultimele din țară iar drumul care altădată lega zona de sub munte cu Ardealul va trece acum pe dincolo de vârful Cozia – autostrada nu va urma Calea lui Traian pentru că politicienii vâlceni parcă și-au propus să nu deranjeze Valea Oltului?

Cu siguranță că toate acestea s-au întâmplat pentru că încet-încet clasa politică a uitat dezvoltarea țării și s-a concentrat pe “dezvoltarea” personală, unul din exemple fiind naționalizarea fără motiv a Registrului comerțului ca mijloc de punere la punct a Camerelor de comerț de către un prim ministru bolșevic! Și vorbim despre singurele instituții cu adevărat private ce nu putuseră fi politizate înainte…

Activitatea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea a fost orientată în acești 30 de ani de când și-a reluat funcționarea strict către dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil, coerent și propice creșterii sectorului privat, unei economii de piață reale, durabile și deschise spre exterior. Strategia de dezvoltare a serviciilor sale are ca suport analiza permanentă a nevoilor clienților și adaptarea la cerințele comunității de afaceri. Perfecționările au constat în adaptarea serviciilor oferite la atribuțiile ce revin Camerei prin legea de organizare și Statutul său.

Sigur, având în vedere dezideratele de mai sus, cel mai elocvent exemplu de sprijinire a mediului de afaceri vâlcean a fost cel reușit prin utilizarea fondurilor europene, pentru pregătirea profesională a mii de persoane, sute de evenimente de promovare, punere în contact și consultanță iar în ultimii ani înființarea de firme cu asigurarea capitalului de lucru.

Revenind la ceea ce se întâmplă acum, nu putem să trecem peste nenorocirea care a cuprins întreaga planeta în anul care a trecut și care, din păcate, continuă. Este însă de remarcat că, așa cum s-a întâmplat în decursul timpului, economia privată a găsit și va găsi soluțiile să răzbată.

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea ar fi dorit să facă o sărbătoare din premierea firmelor clasate pe primele locuri în topul firmelor vâlcene și de asemenea să pună în evidență și împlinirea celor 95 de ani de la înființarea sa prin decretul regal al lui Ferdinand.

Atunci când pandemia va fi fost depășită, aceste evenimente vor avea loc pentru a da prețuirea și recunoașterea meritate mediului vâlcean de afaceri! Este legământul pe care azi, la împlinirea primilor 95 ani de viață ai Camerei, îl facem pentru viitorii 95 ani!”.