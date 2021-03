„Că frații în veci vor fi frați”! Liber la dublă cetățenie pentru românii din Ostrița înfrățiți cu Costești

Autoritățile ucrainiene au decis să permită dubla cetățenie în cazul persoanelor care, pe lângă cetățenia ucraineană, dețin și acte de identitate emise de state din UE și de alte state aflate în relații de prietenie cu statul ucrainean

O veste extraordinară pentru Costești a venit recent: președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret privind punerea în aplicare a unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare care vizează persoanele cu dublă cetățenie, astfel încât guvernul de la Kiev să înceapă să lucreze la un proiect de lege pe această temă.

Localitatea edilului social-democrat Toma Peștereanu este înfrățită, de aproape trei ani de zile, cu comuna Ostrița, din apropierea Cernăuțiului, cel mai important nucleu românesc dincolo de hotarul de la miazănoapte. În 4 iunie 2018, în cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Local Costești, au fost semnate actele de înfrățire.

Ostrița este un sat reședință de comună în raionul Herța din regiunea Cernăuți (Ucraina). Din 2017, prin unirea satelor Mahala, raionul Noua Suliță și Ostrița, raionul Herța are circa 12.000 locuitori, preponderent români (moldoveni). Satul este situat la o altitudine de 196 metri, în partea de nord-vest a raionului Herța, pe malul râului Prut.

Localitatea Ostrița a făcut parte încă de la înființare din regiunea istorică Bucovina a Principatului Moldovei. În ianuarie 1775, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului militar dintre Turcia și Rusia (1768-1774), Imperiul Habsburgic (Austria de astăzi) a primit o parte din teritoriul Moldovei, teritoriu cunoscut sub denumirea de Bucovina. După anexarea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic în anul 1775, localitatea Ostrița a făcut parte din Ducatul Bucovinei, guvernat de către austrieci, făcând parte din districtul Cernăuți (în germană Czernowitz).

După Unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918, satul Ostrița a făcut parte din componența României, în Plasa Cosminului a județului Cernăuți. Pe atunci, majoritatea populației era formată din români.

Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov (1939), Bucovina de Nord a fost anexată de către URSS la 28 iunie 1940. Bucovina de Nord a reintrat în componența României în perioada 1941-1944, fiind reocupată de către URSS în anul 1944 și integrată în componența RSS Ucrainene.

Începând din anul 1991, satul Ostrița face parte din raionul Herța al regiunii Cernăuți din cadrul Ucrainei independente. La recensământul din 1989, numărul locuitorilor care s-au declarat români plus moldoveni era de 2.965 (324+2.641), reprezentând 91,97% din populația localității.

Între 13 şi 15 iunie 2018, o amplă delegația a vâlcenilor a fost invitată și prezentă la inaugurarea şi sfinţirea noului sediu al Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească Cernăuţi.