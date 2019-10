Bogdan Matei a susținut conferința pentru prezentarea bilanțului: „Vom avea trei arene pregătite să găzduiască antrenamentele oficiale la EURO 2020!”

Advertisements

• așa sună ultima promisiune ca ministru

La conferința de bilanț, au mai fost prezenți secretarul de stat Remus Munteanu, directorul general Daniel Jianu, secretarul general Alin Voicescu, reprezentanți ai federațiilor sportive și mulți alți colegi din MTS. Bogdan Matei a mulțumit tuturor celor cu care a lucrat în cele 11 luni, i-a transmis succesorului său mult succes și și-a exprimat speranța că viitoarea guvernare va acorda importanța cuvenită sportului și nu va schimba structura MTS, mai ales că urmează un an cu evenimente sportive majore, precum JO de la Tokyo sau EURO 2020: „Voi face astăzi, la finalul mandatului meu de ministru al tineretului și sportului, o scurtă trecere în revistă a activității din cele 11 luni în care m-am aflat la conducerea Ministerului Tineretului și Sportului. Bilanțul se va referi în principal la obiectivele pe care ni le-am asumat în programul nostru de guvernare, dar voi aminti și câteva dintre celelalte activități și realizări mai importante din aceste 11 luni.

Așadar, voi începe cu domeniul tineret, unde am organizat Forumul Drepturilor Tinerilor, apoi am aprobat Metodologiile finale care reglementează activitatea MTS pentru a lucra după niște criterii exacte și stricte, am lansat Concursul Național de Proiecte pentru Tineret cu un buget de 2 milioane de lei.

De asemenea, am lansat o nouă ediție a taberelor ARC în colaborare cu Ministerul Românilor de Pretudindeni, un program care se bucură de mare succes și de care beneficiază peste 3.000 de tineri și am implementat cele două proiecte Delegat de Tineret la UE și la ONU, prin care am trimis tineri de elită la cele două organizații.

Aș încheia cu numeroasele întâlniri de lucru ale Consiliilor pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități sau CCPT.

Vă voi spune câteva cuvinte și despre activitățile noastre derulate în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Am închis cu succes 6 dosare nelegislative, dintre care 4 dosare pe domeniul Sport, legate de revizuirea codului mondial anti-doping și de activitatea Agenției Mondiale Anti-Doping, unde dețin mandat de reprezentare al statelor membre ale Uniunii Europene. Am sprijinit organizarea de către Comisia Europeană a Forumului pe Sport al UE și am organizat Conferința de Tineret a Uniunii Europene, cu peste 150 de tineri participanți.

Și, am lăsat la final domeniul cel mai vizibil al MTS, sportul. Dați-mi voie să încep aici cu faptul că MTS are de la bugetul de stat pe 2019 o sumă majorată cu 94%, deci aproape dublă! Acest lucru se resimte mai ales în bugetele federațiilor, care au parte de majorări substanțiale, unele dintre ele mergând până la procente de 80% și chiar 135%.

De asemenea, majorarea de buget a MTS se regăsește și în sumele considerabile care au fost alocate pentru investiții în complexu­rile sportive naționale, și anume 12 milioane de lei pentru Snagov, 11,6 milioane de lei pentru cel de la Baia Mare și 6 milioane pentru complexul Lia Manoliu din București.

Voi continua cu încă o veste bună pentru campionii noștri: Guvernul ne-a alocat în acest an nu mai puțin de 10 milioane de Euro pentru premierile sportivilor!

Două cuvinte și despre proiectul nostru mai amplu de a aduce în România competiții de anvergură. Am organizat Campionatele Europene de Lupte la București, la Sala Polivalentă, dar am mai găzduit și Campionate Europene de Triatlon, un Campionat Mondial de Hochei feminin și probabil știți deja că Premierul României a înaintat recent Scrisoarea de Garanție din partea Guvernului, prin care România își anunță intenția de a organiza Jocurile Olimpice de Tineret din 2024. Și tot pe tema candidaturilor, am anunțat de curând semnarea Memorandu­mului de Înțelegere între Guvernele României, Bulgariei, Serbiei și Greciei, la Salonic, pentru constitu­irea Comitetului inițial de organi­zare, în vederea depunerii celor două candidaturi comune pentru organizarea UEFA EURO 2028 și FIFA WORLD CUP 2030. Prima întâlnire a acestui comitet cvadrila­te­ral va avea loc în curând, la București.

Fac o scurtă referire și la organizarea meciurilor de la EURO 2020: vom avea trei arene pregă­tite să găzduiască antrenamentele oficiale iar comitetul interministerial pe care l-am condus se reunește lunar pentru gestionarea stadiului obiectivelor și punerea lor în aplicare. Vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes mai departe și vă promit că voi rămâne în continuare apropiat lumii sportului!”