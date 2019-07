Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la Vâlcea: „Dosarul Oltchim a fost un succes și al Consiliului nostru!”

Advertisements

Între 16-18 iulie, în capitala județului nostru, a fost programată o Conferință a Consiliului Concurenței din Regiunea Sud-Vest. Dacă prima etapă s-a consumat marți printr-o vizită de studiu la diverse categorii de întreprinderi economice, ziua de ieri a fost marcată de o întâlnire cu autoritățile locale și ai mediului de afaceri din Oltenia la Sala de Conferințe a CJ Vâlcea, o conferință de diseminare a culturii concurențiale pentru mediul de afaceri și reprezentanții UAT-urilor, o vizită de studiu la Fabrica de Conserve Râureni.

Bogdan Chirițoiu, președintele, și Kleininger D. Elena, vicepreședintele Consiliului, au susținut și o scurtă conferință de presă în care nu a putut ocoli subiectul Oltchim și controversa privind acordarea ajutoarelor de stat. „Da, am lucrat mult pe Oltchim! A fost un subiect care ne-a consumat foarte multă energie și, din punctul nostru de vedere, a fost un succes! La sfârșitul anului trecut, când s-a reușit procedura de a se extrage partea viabilă sau părțile viabile am avut o discuție cu autoritățile locale pe această temă. De asemenea, în trecut, nu recent, am mai o implicare în problematica accesului la apele termale din Olănești.”

În cursul zilei de azi, delegația condusă de către însuși Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului, are programată o haltă la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” pentru o discuție privind perspectivele de colaborare și parteneriat între Consiliul Concurenței și facultățile de specialitate, respectiv centrele de cercetare ale universității prin semnarea unui protocol comun. Apoi, agenda prevede un seminar științific și prezentări ale experților Consiliului cu participarea cadrelor didactice și ale studenților, prezentarea „Aspecte introductive privind Consiliul Concurenței și Politica europeană a concurenței”, discuții tematice din aria teoretică și profesională a concurenței și o vizită la Horezu.