Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au adus la cunoștința publicului interesat faptul că, pentru a se evita așteptarea la ghișeul de la sediul Serviciului Rutier Vâlcea în zilele de vineri și luni (când se înregistrează flux ridicat de solicitări) și pentru a veni în sprijinul cetățenilor în calitate de deținători sau conducători de autovehicule, programul Compartimentului Relații cu Publicul se desfășoară și în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10.00-12:00, pentru următoarele operațiuni: • restituiri permise de conducere; • restituiri certificate /plăcuțe de înmatriculare; • programări pentru susținere testare; • cereri de reducere perioade de suspendare; • depunerea hotărârilor judecătorești (civile/penale) ale instanțelor; • solicitări de mențiuni de validare ale dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice etc. Sursă foto: Arhivă • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

