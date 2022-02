Bine de știut: LISTA ADĂPOSTURILOR ANTIAERIENE din Râmnicu Vâlcea

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, județul Vâlcea are 89 de adăposturi, cele mai multe fiind situate în Râmnic adunate pe o «duzină» de străzi. Astfel, lista adăposturilor antiaeriene din Râmnicu Vâlcea este următoarea:

• Str. Independenţei, bl. 1, sc. E, bl. 1, sc. F;

• Str. Gl. Magheru, bl. S3, sc. A, bl. S3, sc. B, bl. S3, sc. C, bl. S3, sc. E, bl. S3, sc. G, bl. S1, sc. B, bl. S1, sc. E, bl. S1, sc. F, bl. G, sc. C, bl. D, sc. A;

• Str. Intrarea Pribeanu Casa de copii şcolari;

• Str. Republicii, bl. S7, sc. 1 A, bl. S7, sc. 2, bl. S7, sc. 3 C;

• Str. Decebal, bl. S 10, sc. A, bl. S 11, sc. A;

• Str. M. Eminescu, bl. B12, sc. A, bl. B12, sc. B, bl. B12, sc. C, bl. B12, sc. D, bl. B12, sc. E, bl. B13, sc. A, bl. B13, sc. B, bl. B13, sc. C, bl. B13, sc. D, bl. B13 sc. E, bl. B14, sc. A, bl. B14, sc. B, bl. B14, sc. C, bl. B14, sc. D, bl. B14, sc. E, bl. C10 sc. A, bl. C11, sc. A, bl. C12, sc. A;

• B-dul Tineretului, bl. S2, sc. A, bl. S2, sc. B, bl. S2, sc. C, bl. S2, sc. F, bl. S2, sc. I;

• Str. N. Iorga, bl. A24/1, sc. B, bl. A25, sc. E, bl. A26, sc. C, bl. A27/1, sc. B, bl. A27/1, sc. C, bl. A27/3, sc. A, bl. A27/3, sc. B;

• Str. Aleea Narciselor, bl. B15, sc. A;

• Str. Ostroveni ,bl A23 ,sc B;

• Str. Luceafărului, nr 10, bl. A16, sc. A, nr 10, bl. A16, sc. B;

• B-dul T. Vladimirescu, bl. O9.