BEȚIVUL DIN STĂNEȘTI a fost prins la volan

Zi de marți cu ghinion pentru un cetățean abțiguit din comuna Stănești. În jurul orei 17.30, bărbatul a fost depistat de către polițiștii Secției Nr. 10 Rurală Măciuca în timp ce conducea un autovehicul pe Drumul Județean 643 B, în localitatea de domiciliu, sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma verificării șoferului cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru acest motiv, șoferul a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest sens, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea