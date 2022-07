Bătrân și fără minte:

La 71 de ani s-a urcat la volan în formă… necorespunzătoare!

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea ne-au comunicat informații cu privire la depistarea în trafic a unui bătrân care se urcase la volan chiar dacă nu ezitase, în prealabil, să consume ceva mai multe băuturi alcoolice. În concret, angajații rutieri din cadrul Poliției Râmnicu Vâlcea au identificat în trafic, duminică, 24 iulie 2022, bărbatul cu vârstă de 71 de ani. El este domiciliat în județul Ilfov și a fost depistat în timp ce conducea un autovehicul, pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Râmnicu Vâlcea, sub influența alcoolului.

„Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat să fie testat cu aparatul etilotest. În urma testării, a rezultat o alcoolemie de 1,21 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în organism. A fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, au anunțat polițiștii vâlceni cu privire la acest incident.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea