„Avem avantaje de pe urma Transgaz”

• declară primarul Concioiu de la Gușoeni

În urmă cu ceva vreme, primarul Nicolae Concioiu de la Guşoeni a fost prezent la întâlnirea care a avut loc, la Bucureşti, cu reprezentanţii companiei naţionale de transport a gazelor Transgaz. Aceasta este una dintre cele mai importante companii din portofoliul Ministerului Economiei, care a demarat construcţia conductei BRUA, un proiect de interes naţional. „În cadrul întâlnirii, au fost prezentate avantajele acestui mare proiect. Eu am spus demult că am îndrăznit deja o abordare cu Transgaz, în sensul că anul trecut am apelat la o sponsorizare pentru proiectul care s-a derulat la noi în localitate, în vederea montării centralei fotovoltaice, unde compania ne-a sprijinit cu suma de 20.000 de lei. Și în şedinţa cu cetăţenii am spus că vom solicita sprijin companiei în continuare, în acţiunile noastre educaţionale şi sociale. Transgaz a fost de acord, oferindu-ne sprijinul. Compania aplică o politică europeană prin care trebuie să sprijine comunităţile locale acolo unde îşi desfăşoară activitatea şi unde se investeşte în astfel de obiective. Accentul l-am pus pe sprijinul în ceea ce priveşte introducerea sistemului de gaze naturale în localitate. Sunt convins că branşarea localităţii nu se va putea face din această conductă, care va trece prin localitate, dar trebuie să se găsească o soluţie. Conducta BRUA are o importanţă strategică, aceasta compensează anumite interese între state”, a declarat primarul Concioiu.

