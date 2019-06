„Automobilul – între DA și NU”, la cea de-a X-a ediție

La finele săptămânii trecute, s-a desfășurat cea de-a X-a ediție a concursului „Automobilul – între DA și NU”, organizat de către Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea. De anul acesta, concursul a devenit regional, dar este marcat și la nivel de județ, pentru a păstra tradiția. Deschiderea oficială a concursului a avut loc vineri, 21 iunie, ora 9.00, în prezența directorului liceului, inginer Cristiana Bitică, Luminița Manea din partea Inspectoratului Școlar Județean, Elena Rusu – AJOFM Vâlcea, elevi, profesori îndrumători.

Potrivit declarației directorului Cristiana Bitică, sunt cinci secțiuni, 256 de elevi înscriși, din care 90 participanți direct. Elevii provin din 25 de județe, respectiv din 42 de școli gimnaziale și licee. Au făcut efortul de a se prezenta direct la concurs elevi din Drăgășani, Alexandria, Craiova, Slatina, Târgu-Jiu, Timiș, Târgoviște etc.

Cele cinci secțiuni ale concursului sunt: „Cel mai priceput șofer!”, Abilități practice auto – o șansă pe piața muncii!; „Pe aripi de fantezie cu…automobilul; Automobilul, prieten sau dușman? și Sport versus sedentarism la volan.

Menționăm că, de la an la an, numărul participanților este tot mai mare. La finalul secțiunilor și competițiilor ce au fost unele fair-play, au fost premiați primii trei elevi clasați (premiile I, II și III) și cei cu mențiuni, în funcție de punctajul obținut. Au fost acordate diplome, cupe, medalii și premii pentru primii clasați la fiecare secțiune. Felicitări, elevilor! Felicitări, profesorilor îndrumători!

