Au început lucrările de reabilitare a grădiniței de la Waldorf

Încă din toamna acestui an, administrația locală a acordat atenția cuvenită reabilitării de la Școala Waldorf. Astfel, în luna septembrie, la întâlnirea cu cetățenii de la Colegiul „Matei Basarab”, primarul Mircia Gutău a prezentat principalele investiţii – realizate sau în perspectivă – din zonele Traian și Nord: parcul de la Liceul Forestier, sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Republicii şi Decebal, sala de sport recent dată în folosinţă la Liceul Energetic, reabilitarea termică a Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab”, lucrările de la Şcoala Waldorf, amenajările de la grădiniţele Nord 1 şi 2, reabilitările de pe străzile Dealul Malului, Alexandru Budişteanu şi de pe intrarea Cetăţuie, noul sistem de preluare a apelor pluviale din zona fostei întreprinderi Hervil, parcările, asfaltările şi bordurările din jurul blocurilor pentru colectarea apelor pluviale, realizate la peste 20 de blocuri, reabilitarea spaţiilor din jurul Spitalului Judeţean de Urgență din Calea lui Traian Nord, modernizarea locurilor de joacă şi reabilitările termice ale unor blocuri în baza unor proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Acum, cu câteva zile înaintea aniversării de la Școala Waldorf, primarul Mircia Gutău a venit cu veștile bune: „Am semnat cu firma constructoare contractul de lucrări pentru grădinița de la Școala Waldorf. În data de 2 decembrie a fost dat ordinul de începere a lucrărilor la corpul B, care are un regim de înălțime P+2. Acest corp are ca destinație activități educaționale, culturale și sportive, precum și sală de festivități”.