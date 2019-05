Astăzi, Pascal Bruckner vine la Teatrul Anton Pann

În zilele de 17 și 18 mai, la Teatrul Anton Pann, va sosi Pascal Bruckner, unul dintre cei mai renumiți și citiți scriitori francezi din ultima jumătate a secolului XX. Prima lui piesă de teatru scrisă și intitulată „Crăciun la Palat” a fost pusă în scenă, în premieră mondială, cu actori de la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. Prietenia lui cu regizorul acestui spectacol, Chris Simion Mercurian, face posibilă această întâlnire a vâlcenilor cu Pascal Bruckner.

Cine este Pascal Bruckner?

Eseist şi romancier, Pascal Bruckner, s-a născut la Paris, în anul 1948. A început să scrie la 17 ani, imitându-i pe autorii săi preferaţi: Eugen Ionesco şi Samuel Beckett. A devenit celebru în România datorită romanelor sale, amintim doar câteva: „Noua dezordine amoroasă”, „Iubirea faţă de aproapele”, „Hoţii de frumuseţe”, „Căpcăunii anonimi”, „Palatul chelfănelii”, „Copilul divin” și „Paria”. În anul 1981 a publicat volumul „Luni de fiere”, unul dintre cele mai controversate romane ale secolului XX. Cărţile sale au fost traduse în zeci de limbi şi fiecare roman al lui a devenit best-seller în întreaga lume. Pascal Bruckner este unul dintre cei mai vânduţi autori francezi din ultima jumătate de secol. Acum 20 de ani, întâlnirea dintre Chris Simion și Pascal Bruckner avea să dea naștere unei prietenii de lungă durată și a unei colaborări care să bucure mulți iubitori de teatru. Regizoarea a dramatizat și a pus în scenă de-a lungul anilor mai multe opere de-ale romancierului francez, printre care „Hoții de frumusețe”, „Cu ce vă servesc” și „Copilul Divin”.

Informații despre piesa „Crăciunul Președintelui”

Scrisă în anul 2016, piesa „Crăciun la palat” a fost prezentată pentru prima oară, sub forma unui spectacol-lectură, la Festivalul UNDERCLOUD 9 și acum în premieră mondială la Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea în spectacolul intitulat „Crăciunul Președintelui”.

„Ideea mi-a venit în noiembrie 2015, după ce am fost invitat de preşedintele Sloveniei. El are o casă la munte în care locuieşte fără gărzi de corp. Cum nu este căsătorit, m-am dus cu gândul la ce ar putea face în vacanţe, de sărbători. Atunci mi-a venit ideea de a scrie o piesă despre un preşedinte singur, care îşi sechestrează în ajunul Crăciunului frizerul, doar pentru a-i ţine companie”, au fost cuvintele lui Pascal Bruckner.

Când puteți urmări această piesă?

Pe 17 mai, vineri, pe lângă sosirea lui Pascal Bruckner la spectacol, între orele 19.30-20.00, în foyer-ul Teatrului Anton Pann va avea loc un vernisaj de pictură al artistei Mirela Trăistaru, cea care semnează scenografia acestui spectacol. Această expoziție este prima dintre cele ce vor urma în cadrul programului „Artistul Lunii”. Prin parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Vâlcea și cu susținerea președintelui Uniunii, Gheorghe Dican, Teatrul Anton Pann va deveni spațiu de expoziție pentru diverși artiști plastici, unind două ramuri culturale adiacente. Între timp, cei care vor intra la spectacol vor avea posibilitatea să-și achiziționeze cartea care se va afla chiar la intrarea în teatru. Imediat după terminarea spectacolului, la ora 21.45, spectatorii se vor întâlni cu autorul pentru prima sesiune de întrebari și răspunsuri (Q&A) și prima sesiune de autografe.

Pe 18 mai, sâmbătă, după terminarea spectacolului, de la 21.45, spectatorii prezenți vor avea posibilitatea din nou să dialogheze cu autorul. În sala de spectacole, pentru aproximativ 30 de minute va avea loc cea de a doua sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) cu autorul, după care, la ora 22.15, din nou Pascal Bruckner va oferi autografe.

În încheiere aducem în atenție distribuția din spectacolul „Crăciunul Președintelui” piesa lui Pascal Bruckner: alături de cunoscutul magician, actorul Marian Râlea, vor evolua actorii Teatrului Anton Pann: Alexandru Beteringhe, Andrei Cătălin, Tavi Costin, Denisse Moise și Dan Pughineanu. Decor: Mirela Trăistaru; Costume: Iolanda Mutu Jr.; Coregrafie: Ioana Marchidan; Ilustrație muzicală: Chris Simion-Mercurian; Regia: Chris Simion-Mercurian.

