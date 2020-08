ASTĂZI: Curățenie pe Olt!

Sâmbătă, 29 august 2020, este programată o acțiune de ecologizare în zona Defileul Oltului, în cadrul programului „Acționăm pentru Ape”, inițiat de Asociația Act for Tomorrow. Sunt așteptați să ia parte peste 75 de voluntari din județele Vâlcea, Sibiu și Argeș în cadrul evenimentul Acționăm pentru Ape – Împreună curățăm deșeurile de pe Olt!

„Toți cei care am vizitat Valea Oltului ne-am oprit cel puțin odată în apropierea Defileului Oltului pentru a face fotografii cu peisajul extrem de frumos. Însă puțini știm că la doar 100 de metri distanță de locul de Belvedere, râul Olt este foarte poluat, având acumulări semnificative de deșeuri, în special PET-uri. Noi, ca turiști, ne oprim doar o dată, însă impactul poluării cu deșeuri a apelor este resimțit în mod direct de cei care locuiesc în apropierea acestei zone. Ne dorim să redăm frumusețea zonei Defileul Oltului și să ne asigurăm că peștii care înoată în apele Oltului (Somn, Crap, Știucă, Șalău etc.) nu vor mai fi afectați de poluarea cu deșeuri a râului.

Dacă sunteți din județele Vâlcea, Sibiu sau Argeș sau vă aflați în vacanță în aceste zone, sâmbătă, 29 august, vă așteptăm alături de noi pentru a curăța zona Defileului Oltului de deșeuri. Aceasta este prima acțiune de ecologizare a apelor realizată în acest an în cadrul programului «Acționăm pentru Ape», inițiat de asociația Act for Tomorrow. Noi asigurăm echipamentul tehnic, masa și costurile de transport, iar tu trebuie să vii cu bună dispoziție, entuziasm și poftă de fapte mari.

La acțiune, vor participa maxim 75 de persoane, cu vârste de peste 18 ani, iar toate normele legale actuale privind distanțarea fizică vor fi respectate. De aceea pe toată durata evenimentului se vor purta măști, acestea fiind asigurate de organizatorii evenimentului. Tot pentru a asigura siguranța participanților recomandăm ca transportul până la locație să se realizeze cu autovehicule proprii”, anunță organizatorii acestui lăudabil demers.