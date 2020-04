Asta da «provocare» în vremuri de criză! Deputatul Cocoș și-a donat jumătate din indemnizația lunară! Care parlamentar din Vâlcea îl urmează?

Banii vor merge la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea

Miercuri, 7 aprilie, pe mail-ul redacției cotidianului nostru a ajuns un comunicat de presă transmis de către deputatul Vasile Cocoș. Prin intermediul acestuia, parlamentarul vâlcean ne anunța că a decis să își doneze jumătate din indemnizația lunară pentru susținerea sectorului medical din județul nostru. Așteptăm cu interes să aflăm care este următorul parlamentar de Vâlcea care își va dona măcar jumătate din valoarea indemnizației în aceste vremuri dificile!

Ce ne-a transmis deputatul Vasile Cocoș?

„Cu câteva zile în urmă am promis, că voi dona jumătate din indemnația de parlamentar pentru sprijinirea sectorului medical, pentru achiziția de materiale și instrumente specifice și necesare în această perioadă de criză medicală generate de Covid-19.

Marți, 06.04.2020, eram hotărât să fac plata sumei de 5.000 lei pentru donație la nivel național. Dar văzând în presa locală solicitarea către autoritățile locale ale județului Vâlcea, în vederea sprijinirii unității medicale în achiziția de echipamente de protecție pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în aceast sector.

Miercuri, 7.04.2020, m-am decis fără ezitare să fac această donație direct Spitalului Județean Vâlcea, pentru că am considerat că și această unitate are mare nevoie de resurse financiare pentru a asigura condiții corespunzătoare în activitatea cadrelor medicale în această perioadă deosebit de grea pentru români.

M-am consultat în prealabil cu domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, care nu a ezitat să mă felicite pentru gest și cu domnul dr. Dan Ponoran, Directorul Spitalului Județean Vâlcea căruia i-am transmis telefonic propunerea.

Gestul meu are câteva considerente:

• Sunt cetațean al acestui județ și am obligația cetățenească de a sprijini o unitate spitalicească de urgență la nivel județean, mai ales în aceste condiții speciale și deosebit de grele,

• Am fost votat de cetățenii acestui județ să-i reprezint în Parlamentul României și consider că aceștia merită micul meu gest,

• Nu pot rămâne insensibil la problemele cu care se confruntă personalul care lucrează în sectorul medical (medici , asistenți , infirmiere etc).

Sigur că voi continua să sprijin Spitalul Județean Vâlcea și alte unități spitalicești din județul Vâlcea atât cu donații personale, cât și prin convingerea altor persoane fizice sau juridice să facă donații sau sponzorizări cel puțin în această perioadă specială de urgență. Îmi doresc ca vâlcenii să fie sănătoși și să nu aibă nevoie de servicii medicale. Dar, dacă vor avea, să beneficieze de servicii de calitate și prompte”, se arată în comunicatul transmis de către parlamentarul vâlcean.