Armata, la feminin! Încă o premieră absolută la Panait Donici: un singur bărbat între 62 de femei la jurământ!

slt Costin Petru, 27 de ani, din Baia Mare a fost unicul bărbat care a depus jurământul de credință

Vineri, 13 decembrie 2019, va rămâne o dată specială în viața militarilor vâlceni. La sediul Centrului de Perfecţionare pentru Geniu şi EOD „Panait Donici”, începând cu ora 9.00, o nouă serie de ofițeri a rostit: „Jur credință patriei mele, România! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, Jur să respect Constituția, legile Țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Singurul bărbat care a jurat credință a fost sublocotenentul Costin Petru, 27 ani, din Baia Mare: „Cariera militară a fost un vis de-al meu, m-a atras întotodeauna camaraderia care există în Armată și disciplina. Mi-a plăcut foarte mult Vâlcea, are foarte mult potențial turistic, am vizitat foarte multe locuri. Pregătirea a fost una temeinică, pot spune de standarde NATO din partea unor comandanți de cel mai înalt nivel iar momentul în care am tras pentru prima dată cu muniție reală a fost ceva extraordinar de intens pentru mine. Să fiu singurul bărbat din acest ciclul de pregătire este, cu siguranță, o experiență unică pe care mi-o voi aminti mult timp de-aici înainte” a declarat maramureșeanul pentru ziarul nostru.