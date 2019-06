APIA și-a încheiat misiunea: Fermieri mai puțini, suprafețe mai mari pentru subvenția agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea informează că a finalizat în data de 10 iunie Campania de primire a Cererilor Unice de Plată şi a modificărilor aduse acestora pentru anul 2019, înregistrându-se în baza de date o suprafaţă de 65.889,38 hectare, ceea ce reprezintă un procent de 106,22 %, comparativ cu suprafaţa eligibilă aferentă anului 2018.

„ În comparație cu anul trecut, numărul cererilor a scăzut ușor, în timp ce suprafața agricolă a crescut, fapt care confirmă tendința de comasare a terenurilor. Reamintim că în conformitate cu art. 1 din Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 69/2019, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are obligația ca începând cu luna iunie 2019 să respecte întocmai următoarele etape, prezentate la lit. b), c), d) și e), astfel:

“b) în intervalul 1 iunie – 1 iulie 2019 se va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora pentru controlul la fața locului, precum și transmiterea eșantioanelor; Precizăm că, până la data de 19 iunie inclusiv, la sediile Centrului județean Vâlcea/locale, fermierii pot depune modificări la Cererile Unice de Plată depuse în cadrul Campaniei 2019, fără penalităţi, ca urmare a notificărilor primite în această perioadă de timp.

c) între 2 iulie – 1 octombrie 2019 se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligații/cerințe specifice, în iarna sau în primăvara anului următor;

d) plata avansului pentru anul de cerere 2019 se va efectua în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019, conform Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

e) plata finală ca diferență între cuantumul acordat în avans și cuantumul calculat pentru anul de cerere 2018 se va efectua între 2 decembrie 2019 – 31 martie 2020.”

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” se arată în comunicatul oficial de presă al Agenției conduse de către Denisa Elena Iacob.

