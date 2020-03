Constantin Rădulescu vine cu propunerea: aparat de testare pentru Coronavirus la Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat, luni, 23 martie, că va propune consilierilor județeni, în ședința ordinară de miercuri, 25 martie, alocarea de fonduri pentru achiziționarea unui aparat de testare pentru Coronavirus. Când va ajunge să fie funcțional, acest aparat ce va fi achiziționat cu fonduri de la Consiliul Județean le va fi în mod cert de folos vâlcenilor și medicilor în lupta cu temutul virus! Se estimează că aparatul ar putea ajunge la Vâlcea în jurul datei de 15 aprilie.

„Aparatul acesta nu poate funcționa fără un laborator specializat. Este foarte important ca toate analizele să fie făcute în condiții specifice la nivel de biologie moleculară. Am pus la dispoziție un spațiu în care să fie montat acest aparat de testare pentru Coronavirus. Spațiul este unul care va fi verificat de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea. Am pregătit spațiul, la Spitalul Vechi. Este chiar în vecinătatea secției de Boli Infecțioase. Chiar dacă am primit un buget foarte mic anul acesta, cu peste 330 de miliarde (lei vechi) în minus, am identificat resursele și suntem pregătiți să luăm acest aparat”, a declarat președintele CJ Vâlcea.