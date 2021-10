ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma EVENTS BY TOMY SRL

Societatea EVENTS BY TOMY SRL, cu sediul in in România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada Stirbei Voda nr. 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/332/1015, CUI 34645290, anunta finalizarea implementarii proiectului „finantare M29112 din 07-05-2021, numar RUE 8749 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA. Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 18.05.2021.

Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea EVENTS BY TOMMY SRL

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului: 26.698,17 Lei, din care:

Valoare grant: 23.215,80 Lei

Valoare cofinanțare : 3.482,37 Lei

Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.

Date de contact beneficiar:

Denumire firmă: EVENTS BY TOMY SRL

Adresă sediu social: Municipiul Ramnicu Valcea, strada Stirbei Voda, nr.5, judet Valcea

Telefon: 0747649071, E-mail: tomyeventsvl@gmail.com