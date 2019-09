Anul acesta școlar, Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, fără deschidere festivă

Este primul an în care conducerea Liceului Sanitar „Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea nu a organizat festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020. Decizia aparține directorului unității școlare, prof. Paula Fârtățescu, și este perfect argumentată: „Noi avem la școală șantier ca urmare a lucrărilor ce au loc la sala de sport, investiție realizată cu sprijinul Primăriei Râmnicului, căreia îi mulțumesc încă o dată. Este prima dată când nu organizăm festivitatea de deschidere, dar în condițiile existenței unui șantier, pur și simplu nu se poate. Nu este vorba doar de faptul că nu au copiii și părinții unde să se strângă, dar contează și siguranța lor. Încă, ca orice altă lucrare, se fac și sacrificii. Vom beneficia apoi de o sală de sport adecvată”.

Potrivit datelor furnizate de către conducerea liceului, elevii au fost așteptați în fața unității de către învățători, profesori și diriginți, după care se vor retrage în clase pentru a discuta aspecte ce țin de începerea și desfășurarea noului an școlar.

Investiția la sala de sport a Liceului Sanitar a demarat la începutul acestui an, iar terenul final este ianuarie 2020.