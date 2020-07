Angajații Primăriei Bunești își fac testul COVID-19

Fără activitate la primărie, timp de două zile

După ce, recent, unul din angajații Primăriei Bunești a fost diagnosticat cu COVID 19, s-au dispus măsurile necesare în localitate. Aceste măsuri au fost impuse de Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, sub coordonarea primarului Viorel Radi. Iată ce declară edilul buneștean:

„În baza adresei DSP Vâlcea, nr. 20267/15.07.2020, referitor la măsurile epidemiologice după confirmarea unui caz de COVID 19 la locul de muncă (Primăria Buneşti), am luat următoarele măsuri: persoana depistată «pozitiv», fără simptome, s-a autoizolat (separat de restul familiei); familia acesteia s-a izolat la domiciliu, chiar dacă nu prezintă simptome de îmbolnăvire; împreună cu o parte din salariaţi, cei care au considerat necesar, am ales să ne testăm la o clinică privată, pe cont propriu; salariaţii care nu doresc să se testeze au fost rugaţi să stea la domiciliu până la eliminarea suspiciunii de răspândire a virusului; se va face dezinfecție pentru spațiile din primărie, acțiune ce va face imposibilă desfășurarea activității în data 16.07.2020, respectiv 17.07.2020”.