„Am speranțe că vom primi bani europeni pentru apă și canalizare”

• declară primarul Concioiu de la Gușoeni

Primarul Nicolae Concioiu de la Gușoeni are speranțe că proiectul privind alimentarea cu apă și canalizare va fi prins în Master-planul. „În Consiliul Local am ales să rămânem în ADI Apa Vâlcea, ţinând cont de specificul localităţii atât demografic, cât şi din punct de vedere financiar. Un sistem de apă şi canalizare bine pus la punct și funcţional 100% se poate executa doar printr-un program european. Există o garanţie, iar finanţarea este la parametri optimi de funcţionare. Prin urmare, noi am mers pe această alegere, de a rămâne în ADI Apa Vâlcea. După ce ne-am înscris în acest program, prin ieşirea noastră din proiect ar fi existat riscul de a suporta anumite penalizări. În acest moment, din toate informaţiile pe care le-am primit direct de la Ministerul Dezvoltării, proiectul este depus la fondurile europene, a trecut de toate fazele de verificare și este eligibil, urmând a fi înaintat la Comisia Europeană în vederea semnării contractului de finanţare”, declară edilul Concioiu.