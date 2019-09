A șaptea ediție a Maratonului Olteniei a adus la linia de start peste 1000 de participanți

• un concurent de 72 de ani a alergat in cursa de Trail Run;

• valoarea sprijinului financiar a fost dublata de catre CEZ Romania pana la valoarea totala de 20 457 euro;

Maratonul Olteniei 2019 a gazduit in zilele de 31 august – 01 septembrie o comunitate cu peste 1000 de cetateni. 221 de biciclisti, 419 alergatori, 200 de copii care au participat la cursele dedicate si 226 de voluntari au primit cetatenia pentru Tinutul Maratonului, asa cum a fost supranumita comunitatea formata in jurul evenimentului. Locul de intalnire pentru iubitorii de sport si fapte bune a fost acelasi ca si in celelalte editii – parcul Zavoi din capitala Tinutului, orasul Ramnicu Valcea.

Cea mai recent introdusa proba la Maratonul Olteniei (in 2018), cursa de 42 km, a atras in 2019 mai multi temerari, dornici sa-si masoare fortele si sa se bucure de frumoasele peisaje din regiune. Astfel, 35 de concurenti au luat startul pe traseul de maraton, cu zone de padure si campie si diferente de nivel de pana la 1530 m. Primul concurent la masculin a trecut de linia de finish in 3 ore si 26 de minute, iar la feminin locul I la cursa de 42 km a fost obtinut de o concurenta care a finalizat traseul in 4 ore si 34 de minute. Dovada ca sportul nu are varsta a venit din partea unui concurent de 72 de ani care a alergat in cursa de Trail Run.

Energia concurentilor nu a fost distribuita doar pe traseu, ci si in sprijinul celor trei cauze sociale sustinute de editia MO 2019:

8 212 euro vor fi directionati catre Crucea Rosie Valcea – care va beneficia de echipamente si dispozitive medicale noi (echipament pentru manevrarea, imobilizarea si transportul pacientului; aparatura / echipamente pentru resuscitare – respiratie; aparatura monitorizare – defibrilare – evaluare – administrare medicamente / solutii; materiale sanitare) pentru serviciul de ambulanta.

6 613 euro vor fi directionati catre Fundatia Progress – proiectul CODE Kids care are ca scop crearea unei miscari de coding si STEM in care copii, tineri si bibliotecari din mediul rural isi dezvolta competentele digitale si se implica in viata comunitatii din care provin, prin rezolvarea unor teme digitale creative.

5632 euro vor fi directionati catre Habitat for Humanity Romania – proiect de construire case in comuna Vaideeni.

Sustinerea din partea Maratonului Olteniei 2019 va include si o componenta de voluntariat intern, intrucat o echipa de voluntari CEZ va participa la proiectul de construire de case care au fost afectate de inundatiile din anul 2014. Sumele au fost alocate in functie de voturile concurentilor, iar valoarea sprijinului financiar a fost dublata de catre CEZ Romania pana la valoarea totala de 20 457 euro.