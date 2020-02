Veste bună în sănătatea vâlceană: a fost aprobată linia de gardă pentru ambulanța SMURD dotată cu aparatură ATI

Consiliul Județean Vâlcea bifează o nouă realizare în domeniul sănătății. La propunerea președintelui CJ Vâlcea, a fost aprobată linia de gardă pentru ambulanța SMURD dotată cu aparatură ATI. Aceasta devine astfel funcțională, urmând să funcționeze cu doi medici, timp de 15 zile pe lună.

Cu privire la înființarea acestei linii de gardă pentru ambulanța SMURD dotată cu aparatură ATI, mai multe informații au fost oferite de către Constantin Rădulescu (foto), președintele Consiliului Județean Vâlcea: „Am reușit un lucru important și am aprobat linia de gardă pentru ambulanța SMURD, astfel încât ambulanța Tip C, acea ambulanță care are aparatură ATI, de reanimare, să funcționeze în parametrii normali. Ne-am făcut datoria și am aprobat linia de gardă. Aceasta va funcționa cu doi medici, așa cum funcționează și în Pitești și în alte localități, 15 zile pe lună. Vreau să apreciez în mod deosebit efortul colegilor mei de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, iar noi, Consiliul Județean, am pus în perfectă regulă și acordăm tot sprijinul pentru ca această ambulanță SMURD ATI să funcționeze și va funcționa”.