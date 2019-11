A apărut nr. 15 al Revistei „Rotonda Valahă”

Revista de literatură, artă și civilizație „Rotonda Valahă” a ajuns la un nou număr. Este vorba, de această dată, despre un număr «semirotund». Publicația fondată de scriitorii Ioan Barbu și Ioan Radu Văcărescu, cu apariții trimestriale, a ajuns la numărul 15 (numărul 4 din acest an). Ediția proaspăt ieșită de sub teascurile tiparului acoperă evenimente cultural-artistice reprezentative cu specific local, național și internațional din lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea”.

Revista se adresează cititorilor de poezie, dramaturgie și proză, iubitorilor de istorie și critică literară, de arte vizuale. În acest număr 15, cunoscutul pictor Eduard Aurel Stoienică ilustrează, cu unele dintre lucrările sale, paginile monumentalei reviste. Despre lucrările pictorului, criticul de artă Luiza Barca spunea că reprezintă „o artă extrem de pură și sinceră”, în timp ce prof. univ. dr. Nicolae Sava îl aprecia ca fiind „un pictor de sorginte suprarealistă, un artist singular în peisajul plastic actual”.

Trebuie spus de la bun început că revista își propune, drept scop principal, să prezinte informații cu privire la activitatea editorială, cultural-științifică, precum şi promovarea bunelor practici din aceste domenii. Chiar de la fondare, conducerea redacției – Acad. D. R. Popescu (Director onorific), Nicolae Dan Fruntelată, Eliza Roha, Lia-Maria Andreiță și Nicolae Georgescu (Seniori editori), Ioan Barbu (Director), Ion Andreiță (Redactor șef), Emil Pădurețu (Secretar general de redacție) – și-a propus ca revista să apară de patru ori pe an (trimestrial), în format A4 – academic, în circa 300 de pagini fiecare ediție. Planuri de la care conducerea redacției nu s-a abătut până în ziua de astăzi, după cum putem remarca fie și de la o simplă «frunzărire» a revistei! Ultimul număr reprezintă, pe drept cuvânt, o lucrare monumentală, cu nu mai puțin de 330 de pagini, Rotonda Valahă fiind, credem noi, cea mai complexă revistă de cultură care apare la ora actuală în România, în format trimestrial.

Aria de interes a revistei „Rotonda valahă” cuprinde toate marile orașe ale României, teritoriile din afara țării cu populație românească, diaspora, pentru o bună cooperare internaţională, prin: opinii, realizări literare și din artă, evenimente etc.

În cele 14 ediții ale revistei au semnat nume sonore din cultura română, din care, pe scurt, amintim: ÎPS Dr. Varsanufie, Acad. Ioan Aurel Pop, Nicolae Georgescu, Paula Romanescu, Passionaria Stoicescu, Eliza Roha, Nicolae Dan Fruntelată, Lia-Maria Andreiță, Ion Andreiță, Vasile Szolga, Florentin Popescu, Iuliana Paloda-Popescu, Ion Drăghici, Victoria Milescu, Mihai Antonescu, Emilia Dănescu, Aureliu Goci, Gabriela Banu, Ion C. Ștefan, Marian Nencescu, George Theodor Popescu, Corneliu Irod, Mihai Hafia Traista, Doru Moțoc, Ion Predescu, Filoteea Barbu Stoian, Ioan Radu Văcărescu, Ioan Barbu, Ilie Gorjan, George Terziu, Ioan C. Popa, Nicolae Radu, Felix Sima, Mihaela Aionesei, Romanița Ștențel, Ioan Lăcătușu, Ion Nete și mulți alții. Au ilustrat revistele pictori de seamă: Tudor Meiloiu, Radu Adrian, Eugenia Enescu, Dalia Bialcovski, Gina Weisskoph, Nicolae Sava.

Ce surprize ne rezervă noul număr?

Stimați cititori, în continuare, avem onoarea și plăcerea de a vă prezenta o selecție de titluri din sumarul celui mai nou număr al revistei, ultimul pe anul 2019. Din punct de vedere tematic, creațiile literare, traducerile, articolele despre istoria patriei (să nu uităm că, în perioada următoare, patria noastră va împlini un an peste un secol de la Marea Unire), recenziile, tradițiile au ponderea cea mai mare, urmate de cele care prezintă experiența inovativă și realizările operatorilor de servicii de cultură și artă. Sigur, mai sunt și alte domenii abordate în acest proaspăt număr, unele poate mai de nișă; asupra cărora nu vom insista însă cu amănunte, nu din cauza faptului că textele respective nu ar fi unele de interes, ci prin prisma faptului că dorim, stimați cititori ai revistei, să vă lăsăm să descoperiți pe îndelete, în tihna oferită de acest final de toamnă, toate surprizele pe care vi le-au pregătit autorii!

Când am afirmat mai sus că această lucrare este una monumentală, am luat în calcul și faptul că, pentru realizarea celei mai proaspete ediții, un număr de peste 110 autori și-au adus contribuția prin lucrărilor și munca de documentare care a stat în spatele realizării acestora! Cum s-a scris și în ediția de început a revistei, membrii colectivului redacțional nu-și vor trăda credința în cultura română și în istoria noastră, vorba lui Labiș, „dragostea pentru cititori, care țin pe oasele lor și pe speranța lor umbra fragilă a Patriei”. Numărul 15 al revistei este deschis de poezie „De strajă”, semnată de Mihaela Aionesei, o talentată poetă contemporană din Târgu Secuiesc. Din sumarul revistei fac parte rubrici precum: Eveniment (pagina 3); Istorie, critică literară și eseu (pagina 19); Tezaur liric (pagina 41); Poesis (pagina 43); Proză (pagina 102); Miresmele copilăriei (pagina 165); Teatru (pagina 169); Traduceri (pagina 180); Recenzii (pagina 187); Clio (pagina 257); Arhiva sentimentală (pagina 271); Miscellanea (pagina 278); Carpe Diem (pagina 310); Argus (pagina 314); Elegie pentru cei plecați (pagina 319).

In Memoriam Alex Parolea-Moga

Revista de final de an 2019 surprinde, la încheiere, și un fapt care arată cât de mici sunt oamenii în fața lui Dumnezeu și cât de mult trebuie să Îi mulțumească pentru toate zilele pe care le trăiesc pe pământ. Pe 1 noiembrie 2019, o veste a căzut ca un trăsnet asupra oamenilor de cultură și de presă din județul nostru: Alex Parolea-Moga a încetat din viață!

Sub genericul „Un martir al adevărului și-a înălțat sufletul la Cer”, reputatul scriitor Ioan Barbu i-a dedicat lui Alex Parolea-Moga un text foarte emoționant, pe care ținem să vi-l prezentăm în rândurile de mai jos:

„Vineri, 1 noiembrie, de Ziua Eroilor, când în țară și peste hotare se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului, spre prânz primesc o veste care m-a cutremurat: la ora 6 și 15 minute, în Spitalul Municipal din Curtea de Argeș a murit Alex Parolea-Moga. Îl știam suferind, trist și supărat din pricina unui proces nemilos, dar nu mă așteptam la un asemenea deznodământ. Cu vreo lună în urmă, am vorbit cu el la telefon, vechiul meu prieten, în același timp vrednic discipol în ale scrisului. M-am bucurat că avea gata pentru tipar o nouă carte de călătorie, de data asta despre Țara însorită din Asia de Est, pe care o vizitase în primăvară: «Japonia este fantastică, domnule!» Bucuria din glas mi-a transmis-o și mie, cu promisiunea că va veni la Râmnic cât de curând și va zăbovi câteva ore bune pentru a-mi povesti despre periplul său prin «țara fără surâs». N-a mai apucat să ne întâlnim. Boala l-a doborât dintr-odată, zile grele, pe muchie de cuțit, într-un spital din București, apoi la Curtea de Argeș, unde zilele de pe pământ i s-au sfârșit.

Alex Parolea – Moga a fost un onest jurnalist (absolvent al Facultății de Jurnalism) și un prolific scriitor. I-am descoperit talentul cu mulți ani în urmă – să fie vreo 40 – pe când lucra la Brezoi. L-am sfătuit să scrie reportaje și anchete la ziarul județean de atunci «Orizont». Scria bine, era curajos, s-a remarcat într-un timp scurt ca unul dintre gazetarii care ar fi intrat și în foc pentru a afla și a apăra adevărul. Cu toate că trăiam (din păcate, ca și acum!) într-o lume a minciunii și exagerărilor. Peste puțină vreme a câștigat locul I la un Concurs național de reportaj. Prima carte – și apoi altele și altele – i-a apărut în 2003, la Editura Antim Ivireanul, într-o colecție pe care o inițiasem și o coordonam cu pasiune. Cartea sa se numea «Pelerin prin Elada».

Îmi amintesc întotdeauna cu plăcere de un alt moment important din viața sa. În ziua de 2 aprilie 2015, începând cu ora 17.00, am moderat la Biblioteca Județeană Vâlcea un eveniment literar cu sala cea mare devenită neîncăpătoare: lansarea a trei romane ale scriitorului Alex Parolea – Moga: «Praf și pulbere», «Prețul trădării» și «Parafă spre Iad» – publicate sub egida Editurii Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea. Repet ce scriam mai înainte: «a fost un prolific scriitor». Iată una dintre dovezi!

Cu pietatea cuvenită, îndrăznesc să-i adresez familiei sale, acum la ceas îndoliat, propunerea ca, anual, două zile la începutul lunii noiembrie să le închină memoriei acestui vrednic de veșnică pomenire, sub genericul: «Memorialul Alex Parolea – Moga», care să cuprindă un simpozion, lectură în colectiv și o gală a premiilor în urma unui concurs național de proză scurtă, care să-i poarte numele, adresat liceenilor și studenților. Manifestarea literară propun să se desfășoare la Pensiunea Alpina (DN 7A) – locație foarte dragă scriitorului.

Adio, scump prieten, nu te vom uita niciodată! Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină!”.