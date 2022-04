A APĂRUT LISTA ȘCOLILOR DIN VÂLCEA care vor primi bani prin PNRR

Primul proiect de amploare finanțat prin Programul PNRR ajunge în județul Vâlcea! Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va monitoriza implementarea primului Proiect Național de Redresare și Reziliență în 28 de unități de învățământ din județ. Acestea vor beneficia de finanțare în cadrul PNRAS, vor încheia contracte. În următorii trei ani, acestea vor derula activități pentru atingerea obiectivelor propuse.

Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi între 70.000 de euro și 189.000 de euro școlilor pe care vi le prezentăm în lista alăturată. Finanțarea totală pentru județul Vâlcea este în valoare de peste 2,9 mil. euro.

Detalii despre proiect

„Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) conține un set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor în risc de abandon școlar și înregistrarea acestora în SIIIR, planificarea și implementarea unor măsuri de prevenire și reducere a abandonului la nivelul școlii. Scopul principal al proiectului îl reprezintă prevenirea abandonului și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior, gimnazial la învățământul secundar superior, liceu sau învățământ profesional și tehnic. În cadrul proiectului se vor desfășura activități de tip after school, dotare școli cu echipamente IT, organizarea de activități extracurriculare: participare tabere, excursii etc. de care vor beneficia un număr de 1.787 de copii”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea pe marginea acestui subiect.