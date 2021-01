7 pariori sportivi celebri

Pariurile sportive sunt un hobby distractiv pentru oamenii din toate categoriile sociale.

Nu contează dacă pariați sume mici sau sunteți obișnuiți să pariați sume foarte mari de bani ținând cont de diverse ponturi pariuri. Tentația unui nou câștig este mare, indiferent de câți bani ați câștigat deja. Iată câțiva dintre pariorii celebri. Dintre aceștia fac parte sportivi de nivel mondial dar și unele dintre vedetele de la Hollywood. Iată câteva dintre persoanele care și-au asumat riscuri mari în lumea jocurilor de noroc.

Floyd MayWeather Jr.

Campioana mondială de box Floyd Mayweather (alias „Money”) a obținut câștiguri și în afara ringului. Recordul său impresionant la box este egalat cu un record la jocurile de noroc. A câștigat 45.000 de dolari după ce pariat 50.000 de dolari pe Colorado State. Acesteia îi place să posteze pe Twitter despre pariurile sale cu șapte cifre și să posteze fotografii cu biletele de pariuri.

50 Cent

De asemenea, și rapperului 50 Cent îi place să se laude cu pariurile mari. El a scris pe Twitter despre o victorie de 500.000 de dolari când a pariat că cei de la Giants îi înving pe cei de la San Francisco 49ers. Ce fel de strategie urmează cineva ca 50 Cent atunci când plasează sume atât de mari de bani? Acesta a mărturisit că aude voci în minte care îmi spun anumite lucruri. De asemenea, a spus că îi place să parieze pe Giants.

Michael Jordan

Probabil una dintre cele mai faimoase vedete ale sportului din vremurile noastre este Michael Jordan. Recordurile lui în ceea ce privește jocurile de noroc nu se aseamănă cu cele de pe teren. În ciuda unui cod de conduită „fără jocuri de noroc” trecut în contractele NBA, retragerea anticipată a lui Jordan din baschet se pare că este o suspendare secretă în urma începerii unei investigații privind participarea sa la jocurile de noroc. Așa spun zvonurile.

Vedeta echipei Chicago Bulls a recunoscut că a pierdut milioane, inclusiv 165.000 de dolari la un cazinou din Atlantic City și alte 1.25 milioane de dolari în timpul unei partide de golf jucate împreună cu omul de afaceri din San Diego, Richard Equinas.

Charlie Sheen

Poate că Charlie nu este un exemplu de ceva pozitiv. Dar trebuie să recunoaștem că are noroc la bani.

Acesta ar fi câștigat 1,8 milioane de dolari pe episod pentru Two and a Half Men. S-a spus, de asemenea, că actorul, consumator sporadic de alcool și droguri , are o ușoară problemă cu jocurilor de noroc. Fosta soție Denise Richards a susținut că obișnuia să cheltuie în mod regulat până la 200.000 de dolari pe săptămână pentru jocuri de noroc. S-a zvonit că ar fi asociat la un site de pariuri sportive.

Paul Hornung

La apogeu, Paul ‘The Golden Boy’ Hornburg a fost un jucător de fotbal profesionist. În ciuda faimei sale, a fost suspendat pentru tot sezonul din 1963 pentru că a pariat între 100 și 500 de dolari pe jocurile NFL și NCAA. Bani puțini în comparație cu milioanele pariate în prezent de pariori. Cu toate acestea, pariurile nu erau acceptate de către ligă.

Bryan „Birdman” Williams

Rapperul (și aparent fan Pats) Birdman într-o postare pe Instagram sugerează că a făcut un pariu de 100.000 de dolari împotriva rapperului AR-Ab pe meciul din Super Bowl dintre Patriots și Eagles, în 2018. Miza a fost apoi mărită la 200.000 de dolari înainte ca postările să dispară în mod misterios.

Cei de la Eagles i-au învins pe cei de la Patriots cu 41-33. După meci, AR-Ab a postat un selfie pe Instagram cu el acoperit de bani, în timp ce postările lui Birdman nu făceau nicio mențiune despre pariu. Postările au fost eliminate și nimeni nu știe cu siguranță dacă Birdman a plătit vreodată pierderea de 200.000 de dolari.

Pete Rose

Rose, fost jucător și antrenor la Cincinnati Reds, a fost singurul sportiv MLB din istorie care a jucat peste 500 de jocuri pe cinci poziții diferite. Deține, de asemenea, un alt record, care este departe de a fi măgulitor.

În 1989, Pete Rose a fost prima persoană în 40 de ani care a primit o suspendare pe viață din baseball pentru că a pariat pe acest sport. El a negat acuzațiile timp de 14 ani, până la publicarea autobiografiei sale din 2004, „My Prison Without Bars ”. Acolo, Rose a recunoscut că a pariat pe echipa sa la fiecare joc.

Luând în considerare influența enormă a pariurilor sportive, nu este de mirare că atât de multe vedete și sportivi profesioniști pariază. În plus, cine ține cont de ponturile la pariuri ale experților, plasează cu mai mare ușurință pariuri. Există multe ponturi la pariuri azi. Este nevoie doar de curaj pentru a-ți încerca norocul.