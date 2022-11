Cote pariuri câștigătoare la Cupa Mondială 2022

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Câștigătoare a două trofee, primul în 1978 și al doilea în 1986, Argentina este și ea una dintre favorite la acest turneu mondial. În 2014 a jucat în finală împotriva Germaniei, nivel la care a mai ajuns și în 1930 și 1990. Prezența lui Lionel Messi, un fotbalist de excepție, este un mare plus pentru echipă, care o ajută să crească în preferințe și în cote.

În funcție de numărul de cupe câștigate și de componența echipelor, vom face mai jos o estimarea a principalelor favorite pentru meciurile programate la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an:

Right Asides

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.