ZIUA MONDIALĂ A METEOROLOGIEI – „Împreună pentru avertizări timpurii eficiente”

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Meteorologiei este, prin urmare, „Împreună pentru avertizări timpurii eficiente”. «Avertizări Timpurii pentru Toți» este acum mai mult decât o inițiativă. Este un brand. Este un obiectiv ambițios. Suntem hotărâți să reușim împreună. Acum extindem sprijinul pentru alte țări dincolo de cele 30 vizate inițial. Consolidăm parteneriatele cu donatorii bilaterali și multilaterali, băncile de dezvoltare și fondurile pentru climă pentru a stimula resursele și colaborarea. În aceeași măsură, îmbunătățim capacitatea regională pentru a asigura un impact de durată, promovăm dreptul de proprietate, atribuind rolul de conducere prin rotație fiecărei țări în parte. Ne angajăm să îmbunătățim puterea predicției. De asemenea, progresele tehnologice și Inteligența Artificială promit, la rândul lor, să revoluționeze prognozele meteorologice. Totodată, trebuie să ne asigurăm că avertizările meteorologice ajung la toată lumea, iar șirul de date și observații va fi unul neîntrerupt.

Lumea tocmai a fost martora celor mai fierbinți 10 ani din istoria măsurătorilor meteorologice. 2024 a fost primul an calendaristic care a atins valori cu 1,5°C mai mari decât cele din era preindustrială. Din păcate, nu va fi ultimul. Este mai mult decât o statistică. Fiecare fracțiune de grad contează pentru viața noastră și afectează mijloacele de trai.

Astăzi și pe parcursul întregului an, vom sărbători împreună contribuția OMM și a statelor membre la salvarea de vieți omenești și la protejarea planetei. Profit de această ocazie și vă mulțumesc tuturor pentru tot ce realizați. Mulțumesc specialiștilor din cadrul Serviciilor Meteorologice și Hidrologice Naționale care sunt la foc continuu în slujba societății, de veghe pentru protecția și asigurarea securității cetățenilor.

