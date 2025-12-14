Tot centrul Râmnicului rămâne 12 ore fără apă caldă și căldură – instituții publice, școli, hoteluri. Când, cât? 👇🏻👇🏻👇🏻

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte, incalzire si apa calda de consum, in data de 15.12.2025, intre orele 800 ÷ 2000, pentru eliminarea avariei la conducta tur DN273 pe str. General Magheru, in fata blocului P1.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT18 Cozia; PT19 Prefectură; PT20 Bloc K; PT21 Argeş; PT22 Filipin; Tribunalul Valcea; Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea; Judecatoria Valcea; Primaria Municipiului Rm.Valcea; Consiliul Judetean Valcea; Prefectura Rm.Valcea; Muzeul de Arta; Muzeul de Istorie; Biblioteca Judeteana Valcea; Scoala Gimnaziala Take Ionescu; Gradinita „Toti Sfintii”; Hotel Castel; Hotel Ramada; Administratia Judeteana a Finantelor Publice; Casa de Sanatate; bloc Dancomar; Inspectoratul Judetean in Constructii; Banca Comerciala Romana; Trezoreria Valcea; strada Avram Iancu; strada Capitan Negoescu; strada Colonel Badescu.