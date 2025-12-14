  • Home
  • Actualitate
  • Tot centrul Râmnicului rămâne 12 ore fără apă caldă și căldură – instituții publice, școli, hoteluri. Când, cât? 👇🏻👇🏻👇🏻

Tot centrul Râmnicului rămâne 12 ore fără apă caldă și căldură – instituții publice, școli, hoteluri. Când, cât? 👇🏻👇🏻👇🏻

Scris deCurierul de Valcea, 14 decembrie 2025

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte, incalzire si apa calda de consum, in data de 15.12.2025,  intre orele 800 ÷ 2000, pentru eliminarea avariei la conducta tur DN273 pe str. General Magheru, in fata blocului P1.
Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt:  PT18 Cozia; PT19 Prefectură; PT20 Bloc K;  PT21 Argeş; PT22 Filipin; Tribunalul Valcea; Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea; Judecatoria Valcea; Primaria Municipiului Rm.Valcea; Consiliul Judetean Valcea; Prefectura Rm.Valcea; Muzeul de Arta; Muzeul de Istorie; Biblioteca Judeteana Valcea; Scoala Gimnaziala Take Ionescu; Gradinita „Toti Sfintii”; Hotel Castel; Hotel Ramada; Administratia Judeteana a Finantelor Publice; Casa de Sanatate; bloc Dancomar; Inspectoratul Judetean in Constructii; Banca Comerciala Romana; Trezoreria Valcea; strada Avram Iancu; strada Capitan Negoescu; strada Colonel Badescu.