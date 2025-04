Teama de umanitate

Email the Author

Vajnicii luptători pesediști din perioade mai vechi sau mai noi nu se pot împăca cu condiția de foști, cărora li s-a produs o nedreptate, și încearcă să revină în lumina reflectoarelor. În toamnă l-am avut pe Geoană candidat, acum pe Ponta, Dragnea a încercat și el să-și facă un partid nou. Au un neastâmpăr ce nu le dă pace. Au încercat să joace și cartea suveranistă la modă, orice numai să ajungă acolo unde au fost cândva și le-a rămas gustul, dar nu sunt deloc credibili. În plus, guvernările lor nu s-au remarcat prin nimic special, pozitiv mă refer, n-au cu ce să-și justifice o campanie electorală. Sau poate că au, dar nu știm noi, plebeii, cum nu știm nici ce-a fost la Colectiv. În acest context apare dezvăluirea lui Victor Ponta cu inundarea satelor din lunca Dunării în 2014. De ce a făcut-o acum?

