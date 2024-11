Reindustrializarea județului Vâlcea!

Email the Author

Comunicat de presă

Acest proiect se dezvoltă cu oameni, iar aici vor lucra în jur de 350 de persoane. Tocmai de aceea, am discutat cu directorul Mihai Varlam și vom încheia un parteneriat prin care noi, CJ Vâlcea, vom pune la dispoziție apartamente pentru tinerii cercetători.

ICSI din Râmnicu Vâlcea, promotorul acestui proiect, beneficiază de susținerea Consiliului Județean Vâlcea și am început deja demersurile pentru transferul, cu titlu gratuit, al unui teren de peste 7.000 de metri pătrați, necesar dezvoltării proiectului.

Joi, 21 noiembrie 2024, am fost prezent la ceremonia de semnare a unui nou proiect strategic, ce va poziționa județul Vâlcea și România în topul inovației energetice bazate pe hidrogen.

