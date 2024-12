Râmnicu Vâlcea – Revelion în stradă

Email the Author

Cei care se despart cu greu de farmecul sărbătorilor de iarnă vor fi bucuroși să afle că Târgul „Decembrie Magic” va continua să funcționeze și la începutul noului an, atât căsuțele, cât și patinoarul fiind deschise până duminică, 12 ianuarie.

Punct final al seriei de spectacole găzduite de Târgul „Decembrie Magic” în centrul Râmnicului: în ultima zi a acestui an, râmnicenii sunt invitați să petreacă în stradă „Revelionul 2025” în cadrul unui eveniment cu nume mari din show-biz-ul românesc. Spectacolul de marți, 31 decembrie, va debuta la ora 21.30 cu o „încălzire” muzicală oferită de DJ Tudor. De la ora 22.20, scena din Scuarul Mircea cel Bătrân va aparține lui Cabron, câștigător în urmă cu doi ani al premiului Hip Hop Trap Romanian Music Awards, autor a numeroase piese de top și partener în producții de succes al celor mai mari vedete din România. Apoi, cei prezenți în centrul Râmnicului vor dansa în ultima oră a acestui an pe ritmurile fierbinți și cu parfum estival ale Andreei Bănică, cunoscuta solistă cu piese ajunse nu doar în topurile naționale, dar și în cele din Serbia și Bulgaria.

