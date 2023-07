PROBLEME LA UN CĂMIN PRIVAT din Râmnicu Vâlcea. „Proprietarii azilului nu vor să deschidă poarta!” – spune președintele Consiliului Județean Vâlcea despre situația din această după amiază la căminul privat din sudul Râmnicului

Autoritățile județene cu atribuțiuni în domeniu au ajuns în cursul zilei de marți, 11 iulie 2023, la un cămin privat din sudul Râmnicului, acolo unde au existat suspiciuni că beneficiarii nu ar fi tratați în condițiile stipulate conform contractelor la care prestatorii s-au angajat. Suspiciuni care, din păcate, au fost confirmate de către o comisie a Prefecturii Vâlcea.

Mai multe informații pe marginea acestui subiect ne-au fost prezentate de către Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„În cursul zilei de 11 iulie 2023 am fost anunțat de către domnul prefect al județului Vâlcea, Mihai Oprea, că o comisie specială de control, constituită din dispoziția acestuia, a efectuat o verificare la Căminul de bătrâni CASANOVA din Râmnicu Vâlcea, unde au fost găsite grave nereguli, motiv pentru care se va dispune închiderea acestui centru. Deoarece drama acestor persoane nu ne este indiferentă, după discuția cu domnul prefect, am decis să venim în sprijinul persoanelor care nu erau îngrijite corespunzător în acest azil privat și am dispus constituirea unui grup operativ, aflat la dispoziția prefectului județului Vâlcea, care, după o evaluare medicală a beneficiarilor serviciilor «Casanova» și, în funcție de starea de sănătate a acestora, să identifice spații pentru găzduirea lor în unitățile specializate din subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Grupul operativ este compus din reprezentanți ai conducerilor Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Spitalului de Pneumoftiziologie «Constantin Anastasatu» Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, DGASPC Vâlcea și Centrul pentru Persoane Vârstnice Lădești. Consider că este de datoria noastră, a mea si a instituției Consiliului Județean, să venim în sprijinul Prefecturii Vâlcea și a instituțiilor guvernamentale pentru ca acești oameni care au nevoie de servicii sociale să fie îngrijiți corespunzător”, a declarat Constantin Rădulescu.

„Intervenim în această situație nefericită, chiar dacă unitatea respectivă este una privată și nu publică, deoarece, pentru noi, oamenii trebuie tratați cu respect, indiferent de starea lor de sănătate sau de statutul social. Voi urmări personal demersurile care urmează a fi făcute pentru rezolvarea acestei probleme, fiindcă că vreau să mă asigur că acești oameni nu vor mai suferi din cauza celor plătiți să îi îngrijească. Se așteaptă emiterea deciziei de închidere de către Regionala OPC Craiova. Seniorii îngrijiți aici vor merge la evaluare la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Grupul meu de sprijin va fi acolo pentru a i repartiza în funcție de starea fiecăruia. Fie în spitale, la Drăgoești, Mihăești, Lădești, fie la DGASPC. Prefectul și instituțiile guvernamentale controlează. Noi ne facem datoria să îi preluăm chiar dacă acolo e afacere private! E vorba de oameni și de viețile lor! De aceea m-am mobilizat. Deși… și noi suntem controlați. Dar nu avem probleme semnificative!” , a mai punctat președintele Rădulescu.

Și… surpriză la căminul privat. Proprietarii nu au vrut să deschidă porțile!

În aceeași zi, către după-amiază, prefectul cu Poliția au ajuns la căminul privat din sudul Râmnicului. Proprietarii nu au vrut să le deschidă porțile!

„Șocant! Nu vor să deschidă poarta. Proprietarii azilului nu vor să deschidă poarta. La fața locului este prefectul cu Poliția. Sunt și salvări. Eu mă îndrept spre spital, așa ne-am organizat. Toți beneficiarii căminului trebuie să treacă pe la Unitatea de Primiri Urgențe”, a mai punctat președintele Consiliului Județean Vâlcea!

Vom reveni cu informații!