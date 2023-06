PROBABIL CEL MAI MARE GĂINAR din sudul țării a fost prins în Argeș!

Email the Author

Întâmplare de pomină în județul Argeș, cu un găinar care merită această «titulatură» la figurat, dar și la propriu! În noapte de 5 spre 6 iunie 2023, în jurul orei 02.00, polițiștii din Curtea de Argeș au fost sesizați, prin apel 112, de reprezentantul unei societăți comerciale din comuna Băiculești, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras circa 1.000 de pui din incinta societății. „Ca urmare a sesizării, polițiștii au depistat un bărbat de 43 de ani, domiciliat în Curtea de Argeș, angajat al societății, care conducea un autoturism pe raza comunei Băiculești, iar în interiorul acestuia au fost identificați circa 1.000 de pui. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul, cu o valoare estimată la 15.000 de lei, a fost recuperat integral și predat către reprezentanții persoanei vătămate. După administrarea probatoriului, bărbatul de 43 de ani a fost reținut pe bază de ordonanță”, ne-au anunțat polițiștii argeșeni după prinderea găinarului hoț de pui!

