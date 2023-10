Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

La întâlnirea de lucru au participat subprefectul Florentina Călin, alături de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, Consiliului Județean Vâlcea, Direcției Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Vâlcea și ai Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. La şedinţă au fost invitați și au participat reprezentanţi ai Consiliului Județean al Elevilor Vâlcea, structură reprezentativă a elevilor la nivel județean. „În contextul adoptării noului Plan Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară, în septembrie 2023, la nivelul județului Vâlcea s-a întocmit Planul Teritorial Cadrul de Acțiune pentru siguranța școlară care are ca elemente prioritare creșterea gradului de siguranță școlară, prevenirea și combaterea traficului și consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor, prevenirea cazurilor de bullying și reducerea riscului de expunere a elevilor la infracțiuni, în special a celor comise cu violență” , au anunțat organizatorii.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri