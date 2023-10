Email the Author

La data de 14 octombrie 2023, în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au oprit, pentru control de rutină, un autoturism care se deplasa pe strada Nichita Stănescu, din municipiul Râmnicu Vâlcea. În urma verificărilor specifice, s-a constat că mașina era condusă de către un tânăr în vârstă de 20 ani, domiciliat în comuna Perișani. În urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. „Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, tânărul în cauză fiind condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui autovehicul fără permis de conducere” , se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea cu privire la acest incident. Sursă foto: Arhivă

