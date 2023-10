Email the Author

În lunile octombrie și noiembrie ale anului curent, angajați din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul Rutier, Biroul Rutier Râmnicu Vâlcea, Biroul Siguranță Școlară și Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară o campanie de prevenire și informare, în unitățile de învățământ de gimnaziu și liceu, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Această campanie este dedicată creșterii siguranței rutiere a utilizatorilor de trotinete electrice și prevenirii victimizării acestora sau a altor participanți la trafic prin accidente rutiere. Astfel, miercuri, 4 octombrie 2023, polițiștii au fost prezenți la Școala Gimnazială „Anton Pann” și Liceul Tehnologic „Nicolae Pleșoianu” din Râmnicu Vâlcea. Aici, oamenii legii au interacționat cu cei prezenți și i-au informat despre regulile de circulație în timpul utilizării trotinetelor electrice, despre locurile pe unde pot fi conduse, despre modul de parcare a trotinetelor și despre vârsta de la care pot fi conduse. Totodată, au fost prezentate informații despre obligațiile pe care le au utilizatorii de trotinete electrice în trafic: cea de a nu transporta pasageri, de a nu circula în timp ce se află sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive. Polițiștii au discutat pe înțelesul copiilor despre contravenții, infracțiunile la regimul circulației și alte prevederi legale.

