Podul din Morilor s-a redeschis cu rost(uri)

Înainte de Crăciun, mai exact în 23 decembrie 2024, in prezenta primarului Mircia Gutău, se deschidea oficial, pentru traficul auto si pietonal, podul de peste râul Olănești, din cadrul proiectului „Arteră de legătură între strada Morilor și Splaiul Independenței, inclusiv pod peste râul Olănești”, finanțat în cadrul P.N.I. „Anghel Saligny”. La finele săptămânii trecute, cei care își făcuseră o obișnuință de a ajunge în cartierele Morilor sau Petrișor trecând pe acest pod, au observat că este închis pentru lucrări. Mulți se întrebau ce lucrări trebuie făcute la un obiectiv abia dat în folosință? Autoritățile locale vin să ne liniștească. Podul este în regulă din toate punctele de vedere. Dat în folosință cu câteva luni înainte de termen, lucrările au vizat realizarea rosturile de dilatare – spațiul lăsat liber pe toată lățimea podului, realizat prin întreruperea suprastructurii pentru a permite deformarea liberă a acestuia sub acțiunea sarcinilor mobile, a variațiilor de temperatură și a contracției. De astăzi, podul este din nou deschis traficului auto.

